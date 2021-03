Màkari, anticipazioni della seconda puntata

Màkari anticipazioni seconda puntata: spoiler

Continua su Rai 1 in via del tutto eccezionale martedì 16 marzo 2021 la seconda puntata di Màkari, la fiction Rai diretta da Michele Soavi liberamente tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri editi da Sellerio Editore.

In onda nel corso di quattro prime serate, Màkari combina il genere giallo al mélo ricavandone una storia fresca e brillante, arricchita inoltre dalla splendida cornice della Sicilia occidentale.

Tra i protagonisti principali di Màkari troviamo Claudio Gioè nei panni dello sfaccettato giornalista Saverio Lamanna, seguito da Domenico Centamore nella parte del fedele Peppe Piccionello, e da Ester Pantano nel ruolo della sveglia e affascinante Suleima, il nome di una farfalla.

Di seguito la trama e le anticipazioni della seconda puntata di Màkari, in onda martedì 16 marzo 2021 su Rai 1 dalle ore 21:25 circa.

Màkari anticipazioni episodio 2: La regola dello svantaggio

Nella seconda puntata di Màkari prosegue la nuova vita di Saverio Lamanna (Claudio Gioè), giornalista sicuro ormai di voler fare lo scrittore affiancato dalla sua nuova famiglia. Presto però il conto corrente perennemente in rosso lo spinge ad accettare un nuovo lavoro come guida per un tour enogastronomico, quello per il quale parte insieme al suo fidato amico Peppe.

Tutto sembra procedere per il meglio, almeno fino a quando Saverio non si accorge che in quel gruppo di turisti si nasconde qualcosa di strano, un insieme di rancori e risentimenti contro un solo uomo: Olmo (Ivano Marescotti), il potente capo gruppo. Ed è proprio quando quest’ultimo muore che Saverio non avrà più alcun dubbio: si tratta di omicidio e lui scoprirà il colpevole.

Màkari quando va in onda su Rai1? Programmazione

In onda a partire dal 15 marzo 2021, la seconda puntata della fiction è trasmessa in via eccezionale già martedì 16 marzo. Ecco di seguito gli altri appuntamenti con Màkari in prima serata su Rai 1 dalle ore 21:25 circa.

Prima puntata (I colpevoli sono matti) – 15 marzo

(I colpevoli sono matti) – 15 marzo Seconda puntata (La regola dello svantaggio) – 16 marzo

(La regola dello svantaggio) – 16 marzo Terza puntata (È solo un gioco) – 22 marzo

(È solo un gioco) – 22 marzo Quarta puntata (La fabbrica delle stelle) – 29 marzo

ATTENZIONE: la programmazione di Màkari su Rai 1 è soggetta a variazioni.

RaiPlay Màkari in diretta e in streaming

