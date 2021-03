Spread the love











Una fanpage mostra la figlia di Lorella Cuccarini, Chiara Capitta, in tanti subito hanno notato la strepitosa somiglianza con sua madre Dopo il tanto chiacchierato addio di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta, per la ballerina è subito arrivata la grande proposta da parte di Maria De Filippi. La conduttrice l’ha invitata ad Amici […]

L’articolo Lorella Cuccarini, avete mai visto la figlia Chiara? È identica a Lei (FOTO) proviene da Leggilo.org.

