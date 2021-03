l’invenzione-dello-spazio:-conversazione-con-nathalie-du-pasquier

Le avventure, per Nathalie Du Pasquier, sono così: segui un sentiero, non un’ideologia. Con questo pragmatismo magico ha attraversato prima gli oceani (se ne va di casa diciottenne diretta in terre esotiche), poi gli anni dorati del design italiano (è parte del Gruppo Memphis dal 1981, anno della nascita) e quindi nel 1987 è approdata alla pittura: filtro con cui si affaccia al mondo e costruisce cose. Se queste cose poi diventano quadri, piastrelle, sedie o abiti è un fatto accidentale. Mentre è un tripudio di pittura “espansa” la nuova personale al Macro: «Una grande installazione dove ho messo insieme opere della mia vita», racconta, «per creare altre opere che esistono solo qui, sul Campo di Marte». AD ha giocato a ragionare con lei su oggetti, superfici e ambienti e l’immenso catalogo che è la realtà (a cui attingere per ricomporre liberamente il proprio disegno).

«Mi attrae l’armonia. ma non sempre armonia significa ordine, anzi». Nathalie Du Pasquier

Senza titolo, Nathalie Du Pasquier, 2000, dalla personale Campo di Marte, curata da Luca Lo Pinto al Macro, Museo per l’Immaginazione Preventiva, Roma – Alice Fiorilli, courtesy Nathalie Du Pasquier

È vero che mettere in ordine le cose rientra nelle sue specialità?

«Intanto non ho specialità! Però è vero, mi viene naturale installare le cose, che non significa mettere in ordine. Mi attrae l’armonia, ma non sempre armonia significa ordine. Anzi».

Esiste una retorica dell’accostamento degli oggetti?

«Sicuramente esiste una retorica del piazzamento degli oggetti; ma io non seguo regole e non ho teorie».

Però c’è una qualità che apprezza di più in un oggetto?

«Dipende se lo devo usare o solo guardare. M’interessano soprattutto gli strumenti.

Ai tempi di Memphis facevate distinzione tra “superficie decorata” e “oggetto decorato”. Che significa?



«Il decoro faceva parte del progetto. Mi sembra che come veniva usato in quel caso non fosse veramente un ornamento».

Senza titolo, Nathalie Du Pasquier, 2020, dalla personale Campo di Marte, curata da Luca Lo Pinto al Macro, Museo per l’Immaginazione Preventiva, Roma. La mostra raccoglie oltre 100 lavori dagli anni ’80 a oggi ed è concepita come una grande installazione che annulla la distinzione tra opera d’arte e struttura espositiva, trasformando completamente gli spazi. Courtesy Nathalie Du Pasquier

La superficie cambia l’essenza delle cose?

«Solo l’aspetto, non la loro essenza. L’abito non fa il monaco».

Ci sono colori che possiamo considerare aggressivi?

«I colori non sono mai aggressivi. Le persone, a volte, lo sono».

Una veduta dell’installazione, al Macro, pensata come una “sinfonia silenziosa” prodotta dall’accostamento di elementi diversi. Qui una parete rivestita con elementi da Mattonelle Margherita, collezione di rivestimenti disegnata da Nathalie Du Pasquier (Mutina, 2020).

«Nel decorare usiamo ciò che la cultura ci mette a disposizione. È espressione di una civiltà, un territorio, una storia». Nathalie Du Pasquier

Adolf Loos dice che l’uomo moderno utilizza ornamenti di età passate o di popoli stranieri a suo piacimento: lei è d’accordo?



«Nel decorare ciascuno usa ciò che la propria cultura mette a disposizione. È espressione di una civiltà, un territorio, una storia; oggi non abbiamo più tante occasioni per fare riferimento a queste cose. Ci stiamo abituando a prendere decori da altri popoli, che poi manipoliamo, usandoli nello stesso modo per coprire elementi diversi. Un’evoluzione che è resa possibile anche dalla digitalizzazione: si può impiegare l’immagine del marmo, o del legno, o di donna nuda, o un tartan scozzese, o un graffito newyorkese per coprire, per esempio, una mattonella».

La ripetizione, come idea, le piace?

«La ripetizione mi annoia, ma il modulo è interessante. Perché è un sistema per costruire una cosa grande a partire da una cosa piccola. C’è un’idea d’industriale che mi piace». Tipo i mattoni?

«Il mattone è un bell’oggetto che costa poco. Il mattone industriale poi, con tutti i suoi fori, permette di creare dei decori se viene messo in verticale. I primi mattoni che ho acquistato mi servivano per rialzare i quadri appoggiati a terra nel mio studio a rischio allagamento… poi li ho spesso usati da soli come elementi nelle composizioni di oggetti che dipingevo. Infine, due anni fa, li ho usati per costruire dei piccoli monumenti nella fabbrica di Mutina». Dalla collaborazione con loro è nata una collezione di rivestimenti.

«Le mattonelle trasformano lo spazio, sembrano sempre nuove e sono economiche. Sarebbe bello fare una casa tutta ricoperta di mattonelle. Creare questa collezione mi ha permesso di accostare due aspetti del mio lavoro: il gusto per un progetto industriale alla portata di tutti e con molte applicazioni e la pittura, che è un gesto che succede una volta». Considera la pittura il suo lavoro?



«La pittura è la mia occupazione favorita. Sono fortunata che mi permetta di guadagnarmi da vivere. La considero un lavoro, un’avventura, la mia vita».

Nata a Bordeaux nel 1957, dopo aver vagabondato giovanissima – Africa, Australia, India – nel 1979 trova casa in Italia e oggi vive a Milano. Nei primi anni ’80 fa parte del Gruppo Memphis e lavora soprattutto come designer di tessuti. Dal 1987 decide di dedicarsi alla pittura; ma non mancano incursioni nel mondo del design.

