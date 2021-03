“la-vita-in-diretta”,-meghan-e-kate-in-guerra-per-questioni-di-rango

Meghan e Kate, le cognate inglesi più famose del mondo, sono acerrime nemiche? Secondo i tabloid inglesi pare di sì. Ma quali sono i motivi di questa antipatia tra le moglie dei due principi inglesi?

Non accettano a placarsi i pettegolezzi che girano introno alla famiglia reale britannica in modo particolare dopo che Harry e Meghan, che si sono trasferiti in Californi in una villa da sogno a Malibù, hanno rilasciato un’intervista alla regina della televisione americana Oprah Winfrey.

Questioni di Rango alla base dell’antipatia tra le due cognate

Questione di rango alla base dell’antagonismo tra le due cognate. Secondo Meghan infatti a lei veniva attribuito un ruolo meno privilegiato nella famiglia perché lei proviene da una comune famiglia americana e non fa parte dell’aristocrazia britannica.

Meghan, secondo i tabloid inglesi, è convinta che ci fosse una cospirazione nei suoi confronti che l’ha allontanata dalla famiglia reale e l’ha tenuta ai margini della vita di palazzo.

Dopo l’intervista che l’attrice americana ha rilasciato alla celebre conduttrice americana nonché amica e vicina di casa Oprah Winfrey, le polemiche intorno all’attrice americana non accennano a placarsi.

In molti hanno sollevato dubbi sulla buona fede di Meghan Markle che ha dichiarato di non sapere bene chi fosse Harry e di non aver cercato il nome del futuro marito su google.

In più, l’attrice californiana di origini portoricane ha lanciato delle accuse molto precise alla famiglia reale come quella di razzismo relativa al colore della pelle del piccolo Archie.