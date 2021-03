la-moto-con-una-ruota-sola

Spread the love

Su Alibaba è in vendita a 1560 euro un monoruota molto particolare, con tanto di telaio a traliccio in vista

Con l’esplosione della micromobilità elettrica abbiamo assistito all’aumento esponenziale dei modelli, alcuni dei quali molto particolari. Rientra tra essi il monoruota autobilanciato che sembra una vera e propria moto in miniatura.

Acquistabile su Alibaba a 1560 euro, la sua particolarità è proprio quella di ricordare una moto che sembra uscita da un demolitore. Bello il telaio a traliccio rosso che richiama da molto vicino quello della Ducati Monster. Non mancano dettagli come il finto serbatoio della benzina.

Il monoruota che sembra una moto

A spingere questo strano monoruota troviamo un motore elettrico da 2mila watt di potenza, in grado assicurare una velocità massima di 48 km/h. Il peso ammonta a 40 kg. Ad alimentare il motore elettrico c’è una batteria Panasonic da 1360 Wh, che garantisce un’autonomia di 60-100 km. Il tempo di ricarica varia tra 3 e 12 ore.

Essendo un monorouota autobilanciato dovrebbe guidarsi esattamente come un classico Segway; quindi, spostando il peso in avanti si avanzerà, per rallentare, al contrario, bisognerà invece spostare la massa all’indietro.