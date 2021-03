Infortunio Ibrahimovic, grossa novità in casa Milan: le sue condizioni

Milan, ci sono novità sul fronte infortunio Ibrahimovic. L’aggiornamento sulle condizioni del fuoriclasse svedese

Infortunio Ibrahimovic, le condizioni dell’attaccante svedese (Getty Images)

Un lunedì mattina di scarico per il Milan di Stefano Pioli, reduce da una settimana molto intensa. Dopo la trasferta di Verona e il dispendioso impegno di Europa League contro il Manchester United, gli uomini di Pioli ieri si sono dovuti arrendere di fronte al Napoli dell’ex Gattuso. In piena emergenza infortuni, i rossoneri sperano di recuperare qualcuno per il match di giovedì contro i Red Devils.

Da Milanello, arrivano buone notizie in questo senso. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, Zlatan Ibrahimovic avrebbe quasi recuperato completamente dal suo infortunio. Per lo svedese, metà lavoro con la squadra e metà personalizzato questa mattina. L’obiettivo è quello di vederlo in campo già giovedì sera, da capire se per uno spezzone o dal 1 minuto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il prossimo colpo arriva dal Brasile: pronta l’offerta

Infortunio Ibrahimovic, ma non solo: anche Bennacer in gruppo

Torna in gruppo anche Ismael Bennacer (Getty Images)

Stefano Pioli può sorridere. Se Ibrahimovic è ancora alle prese col suo infortunio e ha lavorato solo parzialmente con i compagni, questa mattina Ismael Bennacer ha svolto l’intera seduta di allenamento con la squadra. Un ritorno fondamentale quello del centrocampista algerino, che con Franck Kessié forma una delle coppie migliori della Serie A. Assente con continuità dallo scorso dicembre, l’ex Empoli punta già alla sfida di giovedì sera contro il Manchester United.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, Paolo Maldini mette nel mirino un bomber

Il tecnico parmigiano dovrà ora capire se rischiarlo dal 1 minuto, o fare affidamento su Tonali (o Meité), di fianco all’intoccabile Kessié. Dopo il ritorno di Europa League, i rossoneri dovranno affrontare il delicato match contro la Fiorentina di domenica pomeriggio.