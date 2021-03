il-sindaco-davide-sannazzaro:-“a-cavallermaggiore-siamo-pronti-per-le-vaccinazioni”

Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore (foto di repertorio)

Il Comune di Cavallermaggiore è pronto per le vaccinazioni anti-Covid e “alza la mano” dando piena disponibilità.

Come spiegato dal sindaco Davide Sannazzaro, con un post su Facebook: “In questi giorni, in molti mi state chiedendo informazioni riguardo alle vaccinazioni per gli ultra ottantenni. Ci tengo ad informarvi che venerdì, in collaborazione con i colleghi di Cavallerleone, Monasterolo di Savigliano, Murello e Ruffia, abbiamo inviato una lettera all’assessore regionale Luigi Genesio Icardi ed ai vertici competenti dell’Asl dando la piena disponibilità ad ospitare, sotto l’ala comunale di Cavallermaggiore, le vaccinazioni.

Ci auguriamo che questa ennesima richiesta venga presa in considerazione e approvata al più presto, in quanto l’urgenza di agire velocemente risulta ormai chiara a tutti.

Nel frattempo, voglio ringraziare soprattutto i medici di base delle nostre città, i gruppi di protezione civile e la Croce Rossa di Racconigi che hanno prontamente offerto la loro eventuale disponibilità. Noi siamo pronti e restiamo in attesa di indicazioni in merito dalle autorità. Appena avremo informazioni ufficiali, sarà nostra premura comunicarvele immediatamente. Abbiamo a cuore i nostri concittadini e la loro salute e continuiamo a lavorare ogni giorno, coscienti del fatto che, in questa situazione, ognuno debba fare la propria parte“.