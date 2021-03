i-colori-dell’arcobaleno-in-una-capsule-per-bambini-a-sostegno-di-inclusione-e-diversity

Nuvole bianche su uno sfondo con tutti i colori dell’arcobaleno: la capsule collection Rainbow Clouds creata dallo store di moda per bambini Coccole Bimbi e prodotta da Daddato spa sostiene i progetti della onlus The Children for Peace a Gulu, in Uganda.

Ph. Coccolebimbi

Tutti i capi adatti all’abbigliamento per bambini, dalle felpe alle t-shirts, passando per pantaloni, leggins, canotte e calze, ma anche gli indumenti per adulti, sono stati realizzati utilizzando una iconica stampa a nuvole, su uno sfondo monocolore disponibile in tantissimi colori differenti. L’idea alla base della collezione è di raccontare un mondo onirico, fatto di nuvole candide, sicuro e confortevole, ma anche tinto con tutti i colori dell’arcobaleno, simbolo di inclusività e di diversity. La capsule collection è infatti studiata per essere “no gender” e per sostenere tutte le famiglie rappresentate dal simbolo dell’arcobaleno contro ogni forma di discriminazione.

Ph. Coccolebimbi

“Rainbow clouds” è il risultato dell’incontro tra Cesare Morisco, buyer e art director di CoccoleBimbi, e Piero Piazzi, Ambassador di The Children for Peace. La capsule è in vendita esclusivamente sul sito di CoccoleBimbi.

«Le nuvole e i loro movimenti mi incantano sin da piccolo – ha commentato Piero Piazzi – Da sempre lotto per il riconoscimento delle famiglie no gender e contro ogni discriminazione rappresentati dal simbolo dell’arcobaleno. Quando ho visto la capsule creata da Cesare ho visto esattamente il mio spirito».

Oh. Coccolebimbi

«Per me le nuvole rappresentano quel luogo senza spazio e tempo dove tutti possono essere se stessi – ha aggiunto Cesare Morisco – Le nuvole reinterpretate in tutti i colori dell’arcobaleno sono un inno alla libertà, all’amore e alla celebrazione di se stessi come bambini e futuri adulti».