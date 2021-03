giulia-salemi:-flavio-briatore-colpevole?-le-prove

È stato Flavio Briatore a inviare il primo sms alla Salemi? Così rivela Giulia svelando le prove di quanto affermato. Tutto scritto in quei messaggini che la fidanzata di Pretelli e il patron del Billionaire si erano scambiati. Una “corrispondenza” da cellulare che aveva tenuto banco durante il Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci aveva accusato l’influencer di averci provato con l’ex marito. Ora la modella italo-persiana sbotta e smentisce tutto.

Prove alla mano, Giulia Salemi ha voluto chiarire una volta per tutte la questione dei messaggini fra lei e Flavio Briatore. Sms che hanno generato discussioni nella Casa e durante le dirette del Grande Fratello Vip.

La Gregoraci, infatti, aveva raccontato di un certo interesse da parte della fidanzata di Pretelli per Flavio Briatore. La giovane però aveva smentito subito e lo ha fatto di nuovo anche a Casa Chi.

Giulia Salemi e l’accusa di importunare uomini sposati

Giulia Salemi è stata accusata, dalla Gregoraci, di importunare gli uomini sposati. La showgirl calabrese aveva rivelato, infatti, uno scambio di messaggi tra la 27enne e il suo ex marito. Giulia ha deciso di fornire, una volta per tutte, la sua versione dei fatti.

Giulia Salemi: “Ecco le prove della mia innocenza”

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha raccontato di essere andata a rileggere i messaggi che aveva spedito a Briatore. E il primo messaggio era stato proprio dell’ex marito della Gregoraci:

“Il primo messaggio me lo mandò lui il 15 luglio 2018. Era categoricamente single e mi mandò un messaggio di lavoro, prettamente lavorativo Flavio è stato professionale, molto carino, un imprenditore che parla con una influencer, punto e stop. Le chiacchiere stanno a zero. Io avendo la coscienza pulita sono andata a vedere e mi sono tranquillizzata da sola. Mi hanno accusata, riprendendo la notizia data e sono ferita”

Salemi accusata pure da Caterina Collovati

Non solo la Gregoraci, così come la Collovati, in occasione del giudizio delle sfere di Barbara, hanno accusato la Salemi di interessarsi agli uomini sposati. L’opinionista aveva riferito che in passato la modella si sarebbe interessata pure a suo marito Fulvio. Giulia aveva smentito allora, e lo ha fatto anche adesso aggiungendo: