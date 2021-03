gerry-scotti-a-luci-rosse:-la-dichiarazione-che-fa-correre-l’immaginazione

Una vera e propria dichiarazione a luci rosse quella di Gerry Scotti durante Striscia la Notizia: ecco cos’è accaduto in Mediaset.

gerry scotti (instagram)

Gerry Scotti è uno dei volti maggiormente noti del panorama televisivo italiano. Sono numerose le trasmissioni da lui condotte, in particolar modo i giochi televisivi di cui è vero leader sulle reti Mediaset. Tra i tanti non possiamo che ricordare Caduta Libera.

Negli ultimi giorni però è finito agli onori della cronaca per fatti che si discostano dal mero giornalismo, ma per una vera e propria gaffe in diretta televisiva. L’increscioso fatto è accaduto durante uno degli appuntamenti giornalieri con Striscia La Notizia. Scopriamo insieme cos’è accaduto.

Striscia la Notizia e Gerry Scotti

gerry scotti (web source)

Striscia La Notizia utilizza da oltre 20 anni la satira per colpire gli italiani e soprattutto per affrontare tematiche care alle popolazione. Un linguaggio forbito e tagliente che spesso viaggia su una linea molto sottile che separa la satira dall’offesa in merito ai diversi personaggi pubblici interpellati. Insomma, un metodo che solo i più esperti riescono ad utilizzare al meglio, ed ecco che i più ‘distratti’ finiscono per scatenare diverse polemiche.

Lo si è visto quasi un anno fa quando in seguito ad un servizio molto ironico sui capelli di Giovanna Botteri, il programma fu preso di mira dai media nazionali con Michelle Hunziker e Gerry Scotti a doversi difendere dalle accuse. Ecco quindi che ancora una volta il conduttore deve cacciar fuori gli artigli, ma per una storia molto differente.

In studio infatti pochi giorni fa presenziava con Francesca Manzini e si è trovato a commentare un ‘piccante‘ servizio dell’ispettore Longinotti.

La grande gaffe in diretta televisiva

gerry scotti (web source)

L’inviato ha infatti girato per i negozi dell’Emilia Romagna per cambiare i nomi dei prodotti che possono portare a doppi sensi.

Un salumiere deve ad esempio correggere la famosa ‘Finocchiona‘ in ‘insaccato sus scrof domesticus condito con feniculum volgare‘. Stesso discorso anche per un’attività commerciale che vende la ‘Passerina’, tipico vino della zona incriminata. Insomma, scene esilaranti che non possono che stuzzicare anche lo studio.

Così ci pensano i due conduttori a rendere il clima ‘bollente’ con Gerry che alla conclusione del servizio afferma: “Dei prodotti sono proprio imbarazzanti…tipo la Passerina, che è un vino meraviglioso”. Così che la compagna di viaggio in trasmissione non può che esplodere in una fragorosa risata. Non si ferma però qui Scotti: “C’è un vino veneto che io ho a casa e che mi piace molto, il Durello...”. si chiude così un siparietto simpatico, ma sicuramente molto particolare per entrambi ed i telespettatori.