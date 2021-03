federica-panicucci-stanca-degli-attacchi-subiti:-“criteri-idioti-e-insensati”

Federica Panicucci attraverso il proprio profilo Instagram decide di dar adito ad un vero e proprio sfogo: scopriamo di cosa si tratta.

federica panicucci (instagram)

Federica Panicucci, giornalista e donna dello spettacolo, si fa notare praticamente ogni giorno sulle reti Mediaset grazie alla conduzione del programma Mattino 5. Si tratta di un appuntamento quotidiano che le ha permesso di entrare all’interno delle case degli italiani che la seguono spassionatamente.

Un episodio però ha destato nella sua memoria gran sospetto e soprattutto tanta ira. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta con la giornalista che si sfoga attraverso il proprio profilo Instagram dove scrive: “…ma davvero si può giudicare una donna?”. Ecco cosa ha suscitato la triste reazione.

Il complesso ruolo della donna nel mondo del giornalismo

federica panicucci (instagram)

Il ruolo della giornalista è particolarmente complicato, soprattutto in Italia dove persistono da anni diversi stereotipi che non permettono di lavorare in serenità. Ecco quindi che uno dei tanti ha colpito anche Federica Panicucci, costretta a difendersi attraverso la lama tagliente dei social network.

In un lungo post riesce infatti ad evidenziare il ruolo della donna e soprattutto delle numerose battaglie portate avanti nel tempo. “Vogliamo essere libere, noi donne”: così la Panicucci che si è sentita in obbligo di rispondere al commento di cattivo gusto di un utente di Twitter.

Leggi qui —> Federica Panicucci: altro incidente in uno shooting | Ecco cos’è successo

Approfondisci anche —> Panicucci, rischia il posto: A Mediaset arriva lei…

Leggi anche —> Mario Fargetta, ex marito di Panicucci e grande dj: che fa ora

Ecco cosa è accaduto a Federica Panicucci

“Ma davvero ancora oggi, nel 2021, si può giudicare una donna basandosi su come è vestita? Dalla lunghezza della sua gonna o dai suoi pantaloni aderenti? Ma davvero ancora oggi, nel 2021, l’aspetto esteriore di una donna, o meglio, il suo guardaroba, può essere motivo di giudizio?“: questi alcuni dei quesiti che pone la giornalista.

Il tutto parte dal messaggio di un utente che ha scritto: “Da qualche tempo la Panicucci si veste come una personale normale”. Un commento che di conseguenza ha scatenato tanti follower della giornalista oltre che lei stessa: “Oggi fortunatamente le donne non sono più “oggetti” da valutare in base alla misura del tacco che portano. Sono stanca di leggere ancora messaggi come questi dopo anni di battaglie, stanca come tutte le donne che vengono giudicate sulla base di criteri idioti e insensati“.

Un messaggio per tutti, affinché si abbia una parità di diritti e soprattutto di trattamento, perché tutti sono uguali, specialmente uomo e donna.