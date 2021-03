Esce su Cityroma.com la cover di Marika Esposito: un futuro nel cinema?

Spread the love











Marika Esposito, oh Marika! Chi è cosa fa? Se sfoglia qualche immagini si capisce che non parliamo di una semplice fotomodella. A solo 20 anni le sue ambizioni sono sogni con basi molto solide che sanno di rivoluzione. Quindi non solo una fotomodella ma una moltitudine di idee tra essere a avere. Marika malgrado la sua semplicità è una ragazza difficile da descrivere con una parola sola. Fotomodella, attrice, rivoluzionaria e molto altro. Marika afferma con precisione di come sarà il suo futuro tra cinema e moda “Le persone sono spaventate da quello che è diverso”. Semplice e innamorata dalla vita la cover di cityroma.com è dedicata a questo giovane talento.

