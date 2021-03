I dorayaki salati sono la versione salata dei famosissimi dolcetti giapponesi, che vengono preparati con un impasto simile a quello dei pancake, che poi viene cotto su di una padella rovente.

I dorayaki classici vengono serviti farciti con l’anko, la composta preparata con i fagioli azuki, e sono diventati famosi per essere il piatto preferito del gatto-robot Doraemon, protagonista dell’omonima serie animata. Il nome “Dorayaki” deriva con tutta probabilità dalla parola “dora”, che in giapponese significa “gong”. La loro forma, simile a quella dello strumento musicale, ha dato origine al loro nome.

In questa versione salata, l’impasto è arricchito con il parmigiano che crea un ottimo contrappunto con lo zucchero; alla fine sono farciti con un ripieno molto “mediterraneo” a base di speck, formaggio, cipolle di Tropea e rucola.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti



Tempo di cottura: 30 minuti



Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per i dorayaki:

120 g Farina 00

80 g Acqua tiepida

2 Uova

20 g Parmigiano grattugiato

3 g Lievito istantaneo per preparazioni salate

1 cucchiaino raso Zucchero

q.b. Burro

Per il ripieno:

8 fette Speck

mezza Cipolla rossa di Tropea

160 g Philadelphia

q.b. Rucola

q.b. Sale

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dei dorayaki salati, iniziate occupandovi della pastella: separate i tuorli dagli albumi, poi montate i tuorli con un cucchiaino raso di zucchero e 20 g di acqua tiepida, fino a ottenere un composto gonfio e chiaro.



A parte mescolate la farina assieme a un pizzico di sale, un pizzico di pepe, il parmigiano grattugiato e il lievito.

Unite questo mix secco ai tuorli montati mescolando bene con una frusta a mano: otterrete un composto abbastanza grossolano.



Incorporate l’acqua rimanente e mescolate ancora fino a ottenere un composto denso e leggermente elastico.

A parte, montate gli albumi a neve soda aiutandovi con le fruste elettriche.

Incorporate gli albumi montati a neve al composto e mescolate il tutto con una spatola, effettuando movimenti circolari dal basso verso l’alto per non smontare il tutto.

Riscaldate sul fuoco basso una padella o una piastra antiaderente leggermente unta con poco burro e versate una piccola quantità di impasto, in modo da ottenere un disco del diametro di circa 8-10 centimetri.



Lasciate cuocere il dischetto di impasto per 1 minuto o fino a quando si saranno formati in superficie tanti piccoli buchetti, a quel punto giratelo dall’altra parte e cuocetelo fino a quando sarà leggermente dorato anche dall’altro lato.

Procedete in questo modo fino ad esaurimento della pastella, ottenendo 8 piccoli pancakes, da far raffreddare in un piatto man mano che sono pronti.

Nel frattempo, preparate la crema per farcirli: in una ciotola mescolate 160 g di Philadelphia in panetti assieme a mezza cipolla rossa tritata e un pizzico di sale.

Spalmate la crema di formaggio e cipolle su 4 dorayaki, poi aggiungete due fette di speck su ognuno, un ciuffo di rucola e chiudeteli a panino con gli altri quattro.