cioccolato,-legambiente-e-alessandro-enriquez:-la-dolce-collaborazione

Sarà l’aria di Pasqua, sarà che il cioccolato è il comfort food per eccellenza, anche questa volta Alessandro Enriquez ci azzecca alla grande. Il vulcanico stilista onora le sue origini siciliane firmando una nuova capsule food con Ciomod Love Edition a supporto di Legambiente.

La collaborazione tra l’eclettico creativo innamorato del buon cibo italiano e l’azienda di Modica Ciomod, leader nella produzione di cioccolato di Modica IGP, arriva giusto in tempo per rallegrarci e farci ancora innamorare. Infatti, le tavolette di questo “amore” di cioccolato, realizzato interamente a mano dalla produzione sino all’incarto finale, racchiudono delle favole d’amore firmate proprio da Alessandro Enriquez. Ecco un dolce esempio dal talentuoso artista: “Gustarsi dolcemente l’amore non è mai stato così di moda, nel pieno rispetto per l’ambiente…come è giusto che sia”.