bruno-vespa-frecciata-al-veleno-contro-selvaggia-lucarelli:-“non-osi-…”

Il periodo che stiamo vivendo sembra ormai un incubo senza fine e, nonostante si speri che con la vaccinazione di massa e con il piano vaccinale che è stato predisposto, entro la fine dell’estate ne saremo venuti fuori, sembra tutto ancora troppo attuale ed è difficile credere che prima o poi tutto questo finirà davvero.

La vita con le mascherine , l’idea di non potersi più avvicinare alla gente se non mantenendo il metro di distanza , il continuo igienizzare le mani, ormai fa parte di noi e lo stiamo subendo senza più avere la forza di ribellarci anche se la stanchezza e la rassegnazione mal si conciliano con i problemi economici che ti ricordano, ogni giorno, che serve combattere.

Bruno Vespa lancia una frecciata a Selvaggia Lucarelli sui vaccini

Qualche giorno fa, Selvaggia Lucarelli aveva detto che era indispensabile far rientrare, tra le categorie che devono essere sottoposte al vaccino, quella dei giornalisti.

E allora Bruno Vespa, dopo che il presidente del consiglio, Mario Draghi ha detto che è indispensabile che almeno mezzo milione di persone vengano vaccinate al giorno, sul suo editoriale sul Giorno ha scritto: “Chiedendo magari, per salvare la decenza che magistrati, avvocati e professori a contratto da poche lezioni a distanza (spero vivamente che i giornalisti non osino proporsi) diano per favore la precedenza ai milioni di ottantenni ancora in attesa. Mentre alla vigilia della stagione estiva sarebbe utile vaccinare il personale turistico per arginare una concorrenza micidiale”.

E poi, Bruno Vespa assolutamente soddisfatto del lavoro che sta portando avanti Draghi ha detto che il presidente del consiglio dei ministri: “ … Ha dato due segnali precisi: presto si arriverà a mezzo milione di vaccinati al giorno e chiederà al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio”.

La Lucarelli “Io paragiornalista? Miserabili”

Selvaggia Lucarelli si è scontrata con Il Foglio perché, a proposito di vaccinare i giornalisti perché categoria utile aveva detto: “non chiedo il vaccino. Però questa cosa che i giornalisti siano delle categorie non utili a detta degli stessi giornalisti mi dispiace“.

E Salvatore Merlo sul Foglio scrive così: “E’ un’opinionista tuttologa del web e giurata di Ballando con le Stelle“. E poi, ancora: “Come accanto alla farmacia c’è la parafarmacia, come oltre ai medici ci sono i paramedici, così il cerotto sull’informazione lo mette il paragiornalista. Ebbene sì, il paragiornalismo dilaga nei social dove Selvaggia Lucarelli non solo richiede per sé il vaccino ma stabilisce il pandemicamente corretto dalla sua finestra fotografando i passanti assembrati a favore di grandangolo”.

Ferma e durissima la risposta della Lucarelli: “Non chiedo il vaccino. Siamo stati noi, in questo anno di paura, a raccontare alla gente cosa succedeva. Siamo stati necessari“.

E poi aggiunge: “Il Foglio mente e deforma la realtà. Soprattutto prende una foto di Ballando con le Stelle, la più scollata, e cita solo quella, fingendo che non lavori per due testate e una radio. Un capolavoro di mistificazione. Siete dei miserabili“.

