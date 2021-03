BASTA ACCETTARE SUPINAMENTE LA SOPPRESSIONE DELLA NOSTRA LIBERTÀ! – Marco Mori

Torna su Byoblu24 l’avvocato Marco Mori per una approfondita intervista sull’attualità politica e sulle più recenti pronunce giudiziarie che stanno demolendo l’impianto sanzionatorio delle misure anti Covid, restrittive dei diritti e delle libertà fondamentali protette in Costituzione.

In particolare l’avvocato Mori interviene sulla recente pronuncia del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, che ha stabilito che esibire un’autocertificazione falsa non costituisce reato, perché i dpcm che hanno imposto un obbligo di permanenza domiciliare sono illegittimi, in quanto vìolano l’articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale.

Marco Mori ricostruisce poi l’iter giudiziario della causa da lui intentata presso il Tribunale di Genova per ottenere una pronuncia che affermi con nettezza che la sovranità non poteva essere ceduta e che l’adesione dell’Italia ai Trattati è illegittima.

La Corte d’appello, invocando l’articolo 11 della Costituzione, ha deciso per la legittimità della ratifica dei trattati europei da parte dell’Italia, considerando come sinonimi i termini di cessione e limitazione. La sentenza è disponibile sul sito dell’avvocato Mori.

Quest’ultimo spiega su #Byoblu24 anche la sua decisione di non aderire ad Ancora Italia, il partito nato in continuità di Vox Italia, e le sue motivazioni per dare supporto a Italexit di Gianluigi Paragone.

