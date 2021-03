Aspettando il terzo brano, Bonjo lavora sul quarto: novità e anticipazioni.

Impazienti per il terzo sappiamo che in cantiere c’è già un quarto brano cui stai lavorando.

È vero che il nome del singolo riprenderà il tuo Nickname Instagram?

Si, in realtà riprende l’idea di un personaggio comico che diventerà parte integrante di un mio spettacolo. Ho deciso di riprendere il nome di Capitan Ansia per usarlo in un brano divertente ed estivo.

Che genere sarà e quando uscirà?

Attualmente non abbiamo deciso, ho scritto testo e melodia stiamo iniziando l’arrangiamento. Prettamente sarà un bel pop di quelli leggeri da ascoltare ma divertenti da “ballicchiare” anche. Sul quando, per ora ci siamo imposti di impegnarci sul beat giusto potrebbe scalare la data ma pressappoco si parla di metà Giugno.

Che rapporto hai con i social? Amore e odio. Lavorandoci mi sono accorto che è quasi una dittatura dove devi fare ciò che dicono loro e se sbagli un attimo ti bannano e non puoi avere più la vita social che avevi prima. Mi è successo un paio di volte, non ho mai trovato un modo per trovare l’assistenza e mi sono arreso. Si, ammetto, ultimamente sta prevalendo l’odio per i social ma solo perchè mi hanno bannato per un mese per colpa di un meme di 3 anni fa! ahahah. Il tuo sogno più grande è….

Poter dire alle persone intorno a me o che sono state intorno a me “guarda, ce l’ho fatta! E’ stata durissima, sono stati 10 anni di combattimenti continui e di fallimenti ma ce l’ho fatta”. Sono sempre dell’idea che per raggiungere un obiettivo devi sbattere il muso più volte, i più grandi inventori hanno fallito almeno 1000 volte per poter scoprire la propria invenzione.