arisa-senza-freni-“vi-piacciono-le-mie-te**e?”

Cosa ha fatto questa volta Arisa? Sul web non si parla d’altro se non di un recente post su Instagram. Le foto pubblicate sul profilo della cantante la ritraggono in reggiseno e fanno discutere gli utenti, ma l’intento dell’interprete di “Potevi Fare Di Più” era quello di mandare un messaggio positivo alle donne.

Quattro foto che ritraggono Arisa in reggiseno compaiono sul suo profilo in un post del 9 marzo, dividendo l’opinione dei follower sulla decisione audace della cantante, freschissima del successo dopo la sua partecipazione all’ultima edizione di Sanremo.

“Vi piacciono le mie t***e?” Il post di Arisa



Ma il messaggio contenuto nel post di Arisa è una dedica alle donne e all’accettazione di sé e del proprio corpo, un invito a circondarsi di persone che incoraggino lo sviluppo interiore di questa positività. Nella didascalia del post infatti, la cantante spiega di come sia passata da un’adolescenza in cui difficilmente riusciva ad accettare il proprio corpo, nello specifico il proprio seno, ad una maturità in cui la conflittualità ha lasciato spazio all’amore per se stessa, anche nell’imperfezione.

“Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo. E non parlo solo di un ipotetico partner. Tempo bello da passare con le amiche, persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene.

Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere.” Vi piacciono le mie tette?

Il sostegno di fan e colleghi

Diverse le interazioni sotto al post, quasi tutte a sostegno della cantante lucana, sostegno espresso dai fan ma anche da molti personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.