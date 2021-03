antonella-elia-nella-bufera-“non-sono-…”,-il-web-le-si-rivolta-contro

Spread the love











Antonella Elia, la showgirl che da poco ha concluso anche la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5 come opinionista, sembra abbia spiazzato tutti con le sue dichiarazioni rilasciate a Live Non è la D’Urso. Ebbene si, sembra proprio che Antonella sia stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso insieme a Pietro Delle Piane. La showgirl, avrebbe rilasciato delle dichiarazioni piuttosto spiazzanti che hanno davvero sorpreso tutti. Ancora una volta la Elia è finita così al centro della polemica. Ma vediamo di capire cosa ha dichiarato Antonella e perché le sue parole hanno fatto infuriare tutti.

Antonella Elia ospite a Live non è L’Urso insieme a Pietro Delle Piane

L’opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip è tornata nel salotto di Barbara D’Urso, questa volta insieme al fidanzato Pietro, scontrandosi contro le cinque sfere. I due sono stati al centro del gossip in questi ultimi due anni, dopo la partecipazione di Antonella al reality come concorrente. Poi per loro è arrivata l’esperienza di Temptation Island Vip e da quel momento sono stati spesso al centro del gossip, per via della loro relazione tormentata. Dopo la fine di Temptation, infatti, i due si erano lasciati, poi si è parlato di un ritorno di fiamma e poi ancora una volta di una separazione. Adesso i due, si sarebbero ritrovati, anche se c’è chi sospetta che i due non si siano mai lasciati e abbiano soltanto finto.

La showgirl spiazza tutti con le sue dichiarazioni sul fidanzato

Durante il suo intervento a Live Non è la D’urso, Antonella avrebbe spiazzato tutti, facendo delle dichiarazioni sul fidanzato. “Non mi importa se mi ha tradita o meno”, avrebbe detto Antonella, aggiungendo anche che altrimenti il rapporto sarebbe piuttosto noioso. Poi, avrebbe aggiunto, dicendo di essere una donna e non una santa e che a lei gli uomini fedeli annoiano. Parole che hanno stupito tutti quanti e indignato molti telespettatori che si sono riversati sul web per commentare quanto appena sentito. La Elia dice di credere alla fedeltà di Pietro ma che anche se non lo fosse “sti cavoli”.

Dopo le dichiarazioni di Antonella, in studio tutti la massacrano

Uno tra i presenti in studio, Giovanni Ciacci pare le abbia consigliato di allontanarsi dall’uomo, ma lei si è detta sicura del suo rapporto. “Per lui ho un reale trasporto, che credo di non aver mai avuto in vita mia per nessun uomo”. Poi ad un certo punto sarebbe arrivata anche l’opinione di Simona Izzo, la quale riferendosi a Pietro pare abbia detto “E’ un bravissimo attore”. Poi le parole molto forti alla Elia “Sei terrificante e cattivissima”. Stupore e gelo in studio, ma Antonella e Pietro pare non abbiano avuto paura di niente e nessuno.

