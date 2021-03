amici,-canta-arisa-e-maria-de-filippi-perde-la-pazienza-e-durissima:-«sarebbe-il-caso-di-…»

Spread the love











Ieri, sabato 13 marzo è andata in onda, come al solito, un’altra puntata di Amici durante la quale i ragazzi si sono esibiti. Non sono mancati i soliti scontri tra i professori e, nello specifico, tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini e poi Maria De Filippi ha voluto anche che Arisa, che da quest’anno è una delle professoresse di Amici si esibisse, cantando. Infatti, Arisa, che è frasca di Sanremo, ha partecipato alla Kermesse musicale più importante d’Italia, con un brano scritto da Gigi D’Alessio che mette i brividi.

Maria De Filippi dice ai ragazzi “A questo punto è meglio che ve ne tornate a casa”

Ieri pomeriggio, ad Amici è tornata, dopo una breve assenza per aver partecipato al Festival di Sanremo, Arisa che ha cantato la canzone che ha portato a Sanremo, “Potevi fare di più”.

Arisa, che ha cantato benissimo, ha terminato il brano con un magnifico acuto e, a questo punto ,ad esibizione ultimata, è intervenuta Maria De Filippi che è stata molto dura con i ragazzi e li ha stroncati dicendo loro: «Dopo questo, la maggior parte di voi può prendere le proprie felpe e andarsene…».

Il web, sempre molto attento, è stato colto alla sprovvista da un’esternazione così dura e in tanti hanno commentato e la maggior parte era dalla pare di Maria De Filippi. Il popolo del web ha scritto così: «Si chiama onestà intellettuale», qualcuno ha scherzato dicendo: «Maria l’ha toccata pianissimo» ma c’è anche chi ha detto: «Perché l’arco lo ha Queen Mary».

Nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini

Ieri durante la puntata di Amici, sono state date le maglie per il serale e i ragazzi erano tutti molto emozionati ma anche molto tesi.

Non è mancato il solito scontro tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano su Rosa al serale.

Infatti, se la Celentano ha detto che Rosa ha avuto la maglia in modo abusivo, la Cuccarini ha, invece, commentato così: “Sono contenta di lei. A proposito questo problema di abusivismo, Maria ricordami tu chi, la scorsa settimana, ha chiesto di sommare le classifiche anche per il ballo…” e la Celentano, per tutta risposta: “No no, io ho detto che lo accetto, ma il mio pensiero è un altro, non sono d’accordo … C’erano ballerini migliori di lei”.

E poi la Cuccarini, a proposito di Giuliano Peparini a cui era piaciuta Rosa ha detto: “Mi fa molto piacere sapere che abbiamo una visione molto simile sotto diversi punti di vista e mi fa piacere che abbia conquistato questa maglia … Non dire che è abusivo, perché chi è abusivo compie un atto illecito!”

