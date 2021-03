5 novità a fumetti uscite questa settimana

Anno zero per le invasioni zombie, le guerre stellari e le catastrofi radioattive. Una serie di inizi e di emozioni forti attende gli appassionati di comics, manga e graphic novel

Una settimana di emozioni attende gli appassionati di fumetti, manga e graphic novel, con le migliori novità uscite in edicola, fumetteria e negozi online.

1. Fukushima Anno zero, di Susumu Katsumata

A dieci anni dallo tsunami che colpì il Giappone, devastando la centrale nucleare di Fukushima e causando, nel complesso, almeno 15mila vittime, arriva in Italia un manga scritto negli anni ’90 che racconta le condizioni e il contesto in cui si inserì la tragedia.

Katsumata, ex-studente di fisica nucleare, intraprese negli anni ’80 una serie di visite agli impianti dell’area di Fukushima. Decise poi di unire la propria passione per il disegno e le proprie competenze tecniche per condividere con il Giappone quello che aveva visto, e i pericoli di uno sviluppo nucleare men che tecnicamente impeccabile.

Quello che, nelle parole dello stesso autore, era l’orrore della radioattività: “Da fuori, la centrale sembra bella pulita. Dentro è come una fabbrica qualsiasi: un gran disordine. Cavi elettrici scoperti, tubi esposti, cavi intrecciati per terra. Non è un bello spettacolo, non c’è traccia di organizzazione. Quel posto sembra tutto meno che un esempio di tecnologia all’avanguardia. Tra quelli che vivono vicino alla centrale si parla spesso di cancro, di bambini con deformazioni al cranio”.

Una testimonianza imperdibile da un maestro del graphic journalism in formato manga (Rizzoli Lizard, 240 pp, 17 euro).



2. Year Zero, di Benjamin Percy, Ramon Rosanas e Lee Loughridge

In una sperduta base di ricerca sul cambiamento climatico, in Antartide, una scienziata trova un uomo di Neanderthal perfettamente conservato nel giacchio. Il suo sangue sembra possedere incredibili proprietà mediche, ma in realtà nasconde un segreto oscuro e affamato.

Inizia così la più classica delle apocalissi zombie, a cui però stavolta assistiamo dai primissimi stadi – l’anno zero, appunto – attraverso gli occhi di cinque diversi personaggi in altrettante parti del mondo: un sicario giapponese, un giovane orfano messicano, un americano fanatico di survivalismo, una donna afghana votata ad aiutare un gruppo di connazionali vittime di abusi, e la ricercatrice che ha dato inizio alla fine del mondo.

Ognuno di loro è guidato da motivazioni personali in bilico tra fede, vendetta e speranza di sopravvivere alla fine del mondo come lo conosciamo (Star Comics, 128 pp, 14,90 euro).

3. Dragonero. La muraglia dei troll, di Stefano Vietti, Gianluca Gugliotta

I troll, creature feroci e gigantesche che nascono da uova magiche tra le montagne, sono un pericolo ben noto ai barbari del regno di Raghnar, e sinora non hanno mai rappresentato un vero pericolo. Ma qualcosa, o qualcuno, sta aizzando i troll, trasformandoli in un’orda che minaccia di dilagare oltre Raghnar e portare morte e devastazione in tutto l’Erondár.

La principessa Yannah chiama in soccorso Sara, Gmor e Ian Aranill, tre dei suoi alleati più fidati, per indagare sulla rinnovata minaccia dei troll e su quel che vi si nasconde dietro. Sarà l’inizio di una nuova avventura per il party di eroi di Dragonero, la saga fantasy italiana ideata da Luca Enoch e Stefano Vietti.

Un grande volume cartonato che include una sezione intitolata Appunti di Viaggio, con i retroscena, i commenti e gli appunti di Luca Enoch e Stefano Vietti, nonché i disegni e gli studi di Gianluca Gugliotta, Gianluca Pagliarani, Giuseppe Matteoni e Walter Trono (Sergio Bonelli Editore, 144 pp, 22 euro).

4. Star Wars 1. L’impero ha colpito, di Charles Soule, Jesus Saiz

Dopo gli eventi de L’impero colpisce ancora, l’alleanza ribelle che si oppone all’Impero e alla Morte Nera di Darth Vader stanno attraversando uno dei loro periodi più bui.

Han Solo è stato fatto prigioniero dal cacciatore di taglie Boba Fett; la flotta ribelle è dispersa dopo la sconfitta su Hoth; e Luke Skywalker ha appena scoperto la tragica verità sul destino di suo padre. Inizia così la nuova serie a fumetti regolare scritta da Charles Soule, ormai apprezzato sceneggiatore dei fumetti Star Wars di casa Marvel, caratterizzata da toni più cupi e meno ottimistici di quanto i fan della trilogia originale siano abituati a conoscere.

Il nuovo magazine, in edicola a cadenza mensile, raccoglie anche l’imperdibile serie dedicata a Darth Vader, e che racconta i primi giorni della transizione di Anakin Skywalker al temibile vice dell’Imperatore Palpatine (Panini Comics, 64 pp, 5 euro).

5. Investigators, di John Patrick Green

Due investigatori alligatori, gli Investigators, lavorano per l’agenzia V.a.ligi.a., specializzata in casi misteriosi. Questa volta viene loro affidato il compito di ritrovare Gustavo, il pasticcere, scomparso nel nulla.

Fortunatamente possono contare sull’aiuto di O.r.b.o., un occhio fluttuante (e parlante), e su un gilet alla moda e dotato di tutti i gadget necessari per fare i detective. Ovviamente, per spostarsi più velocemente da una parte all’altra della città, non potranno che utilizzare le fogne, come da leggenda metropolitana. Tra esplosioni, inseguimenti e strane figure con le corna, i due coraggiosi alligatori dovranno faticare per risolvere un mistero davvero ingarbugliato.

Un fumetto avventuroso e divertente, già best seller negli Stati Uniti con 900mila copie vendute, arriva anche in Italia per strappare più di una risata a lettori giovani e meno giovani (dai 7 anni in su. Edizioni Tunué, 208 pp, 14,50 euro).