Si chiamino umbricelli o umbrichelli non è ben chiaro, quel che conta è che il nome è un omaggio all’Umbria, dove nascono, e che si ritrovano in altre zone d’Italia con il nome di pici, stringozzi o bigoli

Ingredienti

500 g farina 00

2 funghi porcini

aglio

prezzemolo

Parmigiano Reggiano Dop

sale

Durata: 1 h Livello: Medio Dosi: 4 persone

Per la ricetta degli umbricelli ai funghi, impastate la farina con circa 1 bicchiere di acqua (la quantità precisa dipende da quanta ne beve la farina); raccogliete l’impasto in una palla e allargatelo sulla spianatoia, tagliatelo a pezzetti e sfregateli tra le mani per allungarli, finché non hanno la forma di lunghi spaghettoni.

Preparate il sugo, scaldando 3 cucchiai di olio in una padella, unite i porcini a pezzetti con 1 spicchio di aglio e, verso la fine della cottura, aggiungete una manciatina di prezzemolo tritato e regolate di sale.

Cuocete gli umbricelli in acqua bollente salata, scolateli quando vengono a galla, conditeli con il sugo ai funghi e completate con scagliette di parmigiano.

Siamo a Orvieto e Antonietta Lagrimino li prepara sotto i nostri occhi, impastando acqua e farina e poi strofinando velocemente tra le mani piccole strisce di pasta che si allungano fino a diventare spaghettoni rustici. «Era il piatto povero che si faceva nelle case contadine quando capitava qualcuno a pranzo all’improvviso», racconta. Si condiscono con quel che c’è: un sugo di pomodoro piccante, all’amatriciana, con i fegatini di pollo o con i funghi, quando è stagione.