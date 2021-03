The Attaché, la nuova serie israeliana Starz

The Attaché su Starzplay uscita: dal 14 marzo 2021

Svelato il debutto ufficiale di The Attaché, il nuovo dramma israeliano destinato a Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di Starz. A partire infatti da domenica 14 marzo 2021 la prima stagione della serie è disponibile in anteprima in alcuni Paesi come Austria, Belgio, Brasile, Francia, Irlanda, Italia, Germania, America Latina, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito.

Scritta e diretta da Eli Ben David (The Cousin, Anachnu BaMapa), qui anche in veste di attore, The Attaché racconta l’inizio di un sogno destinato a trasformarsi presto in incubo. Essere infatti un immigrato anonimo a Parigi la notte del più grande attacco terroristico del Paese non è proprio rassicurante, e farne le spese è il protagonista di questa storia, l’israeliano Avshalom trasferitosi in Francia per amore. Continua a leggere l’articolo per scoprire altri dettagli sulla trama della serie disponibile su Starzpaly.

The Attaché trama: anticipazioni

Locandina Ufficiale di The Attaché. Credits: Starzplay

Avshalom è un noto musicista israeliano di origini marocchine che decide di seguire la moglie a Parigi dopo che è nominata addetto all’ambasciata israeliana della città. Con l’idea e la speranza di poter trascorrere insieme un romantico anno all’estero, il loro sogno si trasforma presto in un incubo. L’arrivo del protagonista coincide infatti con l’attacco terroristico del Bataclan di Parigi. Ciò si traduce presto in una forte crisi coniugale che presto diventa anche di immigrazione e di paternità. Riuscirà Avshalom a sopravvivere a questo incubo?

The Attaché trailer

All’inizio di questo articolo è disponibile il trailer ufficiale della prima stagione di The Attaché, disponibile con un nuovo episodio su Starzplay ogni domenica a partire dal 14 marzo 2021.

The Attaché puntate: quante sono

Da quante puntate è formato il dramma israeliano targato Starz? In tutto The Attaché è composta da da dieci episodi rilasciati settimanalmente, ogni domenica, sulla piattaforma. La serie tv è inoltre prodotta da Abot Hameiri (una compagnia di Fremantle) e coprodotto da HOT Israel. Guy Hameiri ed Eitan Abot (Survivor Israel, The Conductor, The Psychologist) sono i produttori esecutivi insieme a Dikla Barkai (The Conductor, The Psychologist, Shtisel). Fremantle detiene i diritti di distribuzione internazionale alla serie.

The Attaché cast: attori e personaggi

Chi troviamo nel cast della prima stagione di The Attaché? Nel ruolo del protagonista troviamo l’ideatore e regista della serie Eli Ben-David, accanto a lui Héloise Goset (Cologne PD, Fool Moon) interpreta sua moglie Annabelle, mentre Ilay Lax è Uri. Completano il cast principale Florence Bloch (Ha-E, That’s the Way You Love) nella parte di Rachelle e Patrick Braoudé (Divorce Club, The 15:17 to Paris) in quella di Francois.

The Attaché streaming: dove guardarla

Come faccio a guardare gli episodi di The Attaché in streaming? A partire da domenica 14 marzo 2021 i primi episodi della serie israeliana scritta da Eli Ben David sono rilasciati sua piattaforma streaming di Starzplay. Gli abbonati al servizio hanno inoltre accesso ad altri programmi premium tra cui le serie STARZ original come The Spanish Princess e il secondo capitolo del cosiddetto universo Power, Power Book II: Ghost con Mary J. Blige e tanto altro ancora. Ricordiamo infine che Starzplay è disponibile sui canali Prime Video tramite l’app Prime Video per guardarla su smart TV, dispositivi mobili iOS e Android, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire e console di gioco.