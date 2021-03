temptation-island,-nadia-char-diventa-una-designer

Spread the love

Nadia Char, ex concorrente di Temptation Island, è diventata un’imprenditrice? Dal suo profilo Instagram emerge una collaborazione con una sua amica molto interessante. Pare che la fidanzata di Antonio Giungo sia pronta a prendere il via nel mondo dei “grandi” con un progetto molto importante. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme!

Nadia Char è una delle tante concorrenti che dopo la partecipazione a Temptation Island, ha saputo sfruttare la sua popolarità per collaborare con numerosi brand.

La giovane influencer, classe 1998, è stata al centro di numerosissime polemiche durante la messa in onda del reality di Witty tv, per le problematiche di coppia che la legavano al suo Antonio.

A decidere di prendere parte al programma era stato proprio Giungo, stanco di dover mantenere la ragazza; pare che, dopo quasi un anno dalla fine del programma, Nadia sia pronta a fare il grande passo e diventare una ragazza indipendente.

Un progetto molto interessante la sta coinvolgendo a 360 gradi. Di cosa si tratta esattamente?

La prima linea di Chars di Nadia Char

Nadia, in compagnia di una amica della quale non sappiamo nulla, (@mariumaa_ su Instagram), ha deciso di aprire una propria linea di Charsm personalizzati. La giovane influencer realizzerà dei gioielli di bigiotteria, personalizzandoli in base alle richieste dei clienti.

Questi bracciali saranno realizzati con delle perline colorate e l’aggiunta di simboli a scelta, su una catena di lunghezza variabile; prima di lanciarsi a capofitto in questo emozionante progetto che la vede coinvolta in prima persona, Nadia ha chiesto alle sue amiche, ed ex compagne di reality, di provare i suoi gioielli.

Speranza Capasso e Francesca Merra non se lo sono fatte ripetere due volte, iniziando anche a sponsorizzare l’amica. Nonostante in molti stentino a credere che possano nascere amicizie anche in questi contesti televisivi, queste ragazze continuano a supportarsi a vicenda.

Una pagina Instagram @my_personalized_charms è la nuova “base operativa” di Nadia, tramite la quale si possono richiedere prodotti e visionare le creazioni passate! In bocca al lupo per questo nuovo e coraggioso viaggio nel mondo del lavoro!