Sonia Bruganelli posta alcune foto con il figlio, il web la aggredisce e lei risponde “Io ero …”, a quel punto nessuno può più dire nulla

Sonia Bruganelli fa sempre parlare di sé perché non teme di mostrare come vive e il popolo del web la critica sempre, a volte anche molto ferocemente.

Lei non si scompone mai, però, e continua a fare ciò che le piace nel modo in cui le piace e, dunque, posta foto di viaggi bellissimi, di spostamenti con mezzi di lusso privati, abiti firmati e angoli della casa da sogno. E, come dice il marito Paolo Bonolis, si diverte a provocare e per questo, nonostante tutte le critiche e gli attacchi, continua ad essere sempre molto attiva sui social.

Sonia Bruganelli va a Dubai con il figlio Davide e il popolo del web la aggredisce

Qualche giorno fa, Sonia Bruganelli ha postato alcune foto del suo soggiorno a Dubain insieme al figlio Davive: posti magnifici e sfondi da sogno. Come era prevedibile, i commenti a queste foto sono stati tutt’altro che benevoli e del tipo: “Turismo vaccinale a Dubai…aspettare come i comuni mortali no vero?” e lei, tranquillamente ha risposto: “abbiamo già avuto il covid. Abbiamo anticorpi”.

O c’è anche chi ha scritto, sotto le foto incriminate: “La normativa attualmente in vigore in Italia in tema di spostamenti da/per l’estero ha stabilito che i viaggi da e per alcuni Paesi, fra i quali rientrano gli Emirati Arabi Uniti, sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute, studio, assoluta urgenza o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza…. non è menzionata la vacanza!”

E la Bruganelli ha risposto: “io ero con il direttore della @sdl.tv perché abbiamo fatto casting per programma serale… mio figlio Davide è venuto con me in quanto minore”.

Paolo Bonolis racconta i problemi di salute della figlia Silvia

Paolo Bonolis è tornato a parlare della figlia Silvia, dei problemi che ha e ha detto: “La cosa più pesante della mia vita? Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, da 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo”,

E poi, ancora: “Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Le voglio bene come a tutti gli altri figli. Silvia è una bimba bellissima, sempre molto sorridente, molto solare, che ha partecipato alle Special Olympics vincendo anche l’argento nel lancio della palla e l’oro nei 10 metri piani assistiti”.

Invece, Sonia Bruganelli ha detto: “Sono diventata mamma con lei, quando mi ha fatto capire che mi ha perdonato tutte le sue mancanze. Ho avuto enormi difficoltà a gestirmi e gestirla. Dei miei tre figli è quella che mi conosce di più, i miei segreti li racconto a lei mi ha insegnato ad essere fiera di me”.

