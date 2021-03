Serena Rossi a “La Vita in Diretta”: le anticipazioni del programma di venerdì sera

Spread the love

Luca Argentero, Franca Leosini, Virginia Raffaele, sono solo alcuni degli ospiti del nuovo programma condotto da Serena Rossi su Rai 1 ogni venerdì.

Manca veramente molto poco al debutto della bella e bravissima Serena Rossi. Attrice, cantante e ora anche conduttrice di un programma in prima serata su Rai 1 dal titolo “Canzone Segreta“.

Chi saranno gli ospiti di Serena Rossi a “Canzone Segreta”

“I miei ospiti vedranno lo spettacolo della loro vita e saranno accompagnati da grandi emozioni. Arriveranno sul palco parenti, amici e questo li emozionerà moltissimo. Sarà una sorpresa in musica“. Queste le parole della bella cantante e attrice in collegamento con “La vita in diretta” condotta dal giornalista calabrese Alberto Matano.

“Sono molto emozionata per questa nuova avventura perché ci saranno delle bellissime sorprese e degli ospiti incredibili“, ha continuato Serena Rossi intervistata da Alberto Matano.

Ma chi saranno gli ospiti di Serena Rossi al suo debutto in prima serata su Rai 1? E’ stata la stessa artista napoletana a svelare i nomi delle persone che si sederanno sulla poltrona bianca dell’emozione: Luca Argentero, Franca Leosini, Virginia Raffaele, Carlo Conti, Veronica Pivetti, Cesare Bocci e Marco Tardelli.

Con grande sorpresa del conduttore di Rai 1, Serena Rossi chiede a Matano di essere ospite della sua trasmissione e lui si imbarazza ma accetta l’invito quindi è molto probabile che lo vedremo ospite di “Canzone segreta”.