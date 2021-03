salvini:-ad-aprile-il-candidato-sindaco.

L’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini prima della visita all’ospedale di fieramilanocity a Milano, 5 gennaio 2021.ANSA/Mourad Balti Touati

“Con le elezioni in autunno c’è più tempo. Le mie energie sono dedicate a salute e lavoro. In questo momento la scelta del sindaco può aspettare. La gente vuole arrivare ad aprile con la rinascita, di sindaci ne parleremo ad aprile. Prima liberiamo gli italiani poi torniamo ad occuparci di sindaci”: lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando delle prossime elezioni comunali e della scelta del candidato sindaco del centrodestra, a margine di un sopralluogo all’ospedale in Fiera. (MiaNews)