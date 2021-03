professore-muore-24-ore-dopo-il-vaccino,-il-piemonte-sospende-astrazeneca

Il Piemonte sospende momentaneamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca per effettuare accertamenti sull’ultimo lotto utilizzato dopo la morte di un professore di 57 anni che ieri, sabato 13 marzo, aveva ricevuto la prima dose. In una nota l’Unità di Crisi regionale spiega che “a seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino AstraZeneca, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l’eventuale nesso di causa, in via precauzionale il commissario dell‘Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, Antonio Rinaudo, ha disposto immediatamente la sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione del vaccino AstraZeneca per i dovuti accertamenti sul lotto coinvolto”.

Nel pomeriggio di domenica 14 marzo è stata convocata la Commissione piemontese sulla farmaco-vigilanza per l’attivazione di tutte le procedure previste dalla legge. “Si tratta – specifica l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi – di un atto di estrema prudenza in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso. Ad oggi in Piemonte non era mai stata segnalata nessuna criticità particolare dopo la somministrazione dei vaccini”.

IL PROFESSORE – La vittima si chiamava Sandro Tognatti, 57enne di Cossato (Biella). Non è ancora stato comunicato il numero del lotto al quale apparteneva il vaccino. L’uomo era stato vaccinato domenica a Candelo. Così come riporta PrimaBiella.it, era insegnante di clarinetto al conservatorio di Novara e suonava per l’orchestra Rai di Torino. A darne notizia è stata la moglie Simona Riussi anche lei insegnante di musica alle scuole medie di Cossato. Sarà ora l’autopsia ad accertare le cause del decesso di Tognatti.

BOLOGNA: INCHIESTA DOPO MORTE PROF- La Procura del capoluogo emiliano ha aperto un fascicolo per far luce sulla morte dell’insegnante Giuseppe Morabito, 61 anni, deceduto nelle scorse ore a dieci giorni di distanza dalla somministrazione della prima dose del vaccino AstraZeneca. L’uomo, vicepreside dell’istituto secondario di primo grado ‘Veggetti’ di Vergato nel Bolognese, è scomparso nella notte del 13 marzo. Lo riporta il quotidiano Il Resto del Carlino in edicola oggi. Originario del Sud Italia, sessantunenne, il professore si era trasferito molti anni fa a Vergato, dove era molto apprezzato, e si era sottoposto, lo scorso 3 marzo, al vaccino di AstraZeneca dal medico. Ieri mattina la svolta con alcuni colleghi che hanno deciso di andare a trovare il 61enne insospettiti dal silenzio del telefonino e del campanello. Poi il ritrovamento dell’uomo, morto nel suo letto, da parte dei sanitari del 118 insieme ai Carabinieri di Vergato.

