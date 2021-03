Pomeriggio 5, Barbara D’Urso : “Quando condurrò io il Festival …”, in studio cala il gelo

Spread the love











Vi ricordate i Jalisse, il duo che ha vinto un’edizione del Festival di Sanremo? La risposta sarà sicuramente positiva, visto che la loro canzone intitolata “Fiumi di parole” nell’edizione del 1997 del Festival, ha letteralmente spopolato. Da quel momento però, il duo sembra non abbia più partecipato al Festival. Di questo se ne è parlato nel corso di una puntata di Pomeriggio 5, nel salotto di Barbara D’Urso, dove il duo è stato ospite. Ma cosa hanno dichiarato?

A Pomeriggio 5, nel salotto di Barbara D’Urso ospiti i Jalisse

Come già detto, la scorsa settimana il famoso duo i Jalisse è stato ospite nel salotto della nota conduttrice di casa Mediaset e sembra che abbiano fatto una confessione che ha lasciato un po’ tutti stupiti. Ma di cosa si tratta? Da molti anni ormai, il duo sembra essere scomparso dallo scenario musicale italiano, tanto che in molti si sono chiesti che fine avessero fatto. Sembra che il noto duo musicale abbia un record, ovvero avrebbero ricevuto un “No” a Sanremo per ben 24 volte. Esilarante la risposta della conduttrice.

Che fine hanno fatto i Jalisse?

Esattamente sono trascorsi 24 anni da quando I Jalisse hanno vinto quell’edizione del Festival di Sanremo, con il brano Fiumi di parole, che ricorderete ancora tutti a memoria. Nonostante il grande successo ottenuto, purtroppo il duo non è più riuscito a tornare sul palco dell’Ariston. Oggi sono tornati in tv e lo hanno fatto nel salotto di Pomeriggio 5.

La confessione del duo e la promessa di Barbara

Barbara D’urso a quel punto, durante l’intervista avrebbe chiesto «Avete un record, ma perché?». La coppia, pare che alla domanda della D’Urso non abbia saputo rispondere, ma ha confessato di aver tanto sofferto in questi anni per via delle critiche arrivate dalla stampa. «Ci sono rimasto molto male per le critiche. Sono stati attacchi continui. Anche Paolo Giordano ha riconosciuto che la stampa è stata cattiva con noi e questo potrebbe aver influenzato gli addetti ai lavori. Noi però continueremo a proporre canzoni». Sono state queste le parole dichiarate da Fabio che non nega il fatto di aver sofferto in questi anni, per questo accanimento della critica nei loro confronti. Poi, sembra che Barbara D’Urso abbia voluto fare una promessa, anche se molto azzardata. «Tra qualche decina di anni un Sanremo lo condurrò e voi ci sarete», queste le parole della D’Urso che hanno generato una grande risata.

