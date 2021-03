nuovi-amori-per-anna-tatangelo-e-gigi-d’alessio?-l’indiscrezione-a-ogni-mattina

Pare che la famosa cantante Anna Tatangelo e il suo ex compagno Gigi D’Alessio abbiano ritrovato l’amore. A riportare l’indiscrezione ci avrebbe pensato Santo Pirrotta durante la sua rubrica di gossip a Ogni Mattina, ovvero Un Santo in Paradiso. Ma procediamo con ordine.

Il gossip sarebbe partito subito con Anna Tatangelo: il nuovo fidanzato della cantante sarebbe Livio Cori, rapper di tre anni più giovane della cantante. Nel 2019 Livio Cori aveva duettato assieme a Nino D’Angelo durante il Festival di Sanremo. Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito a Santo Pirrotta e che è stato rivelato al grande pubblico: sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio a far conoscere Anna Tatangelo e Livio Cori.

Ma non sarebbe finita qui. Anche Gigi D’Alessio, secondo Pirrotta, avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia di una sua fan. Secondo quando riportato da Il Fatto Quotidiano Magazine, Santo Pirrotta sarebbe stato in grado di fornire anche il nome:

Anche lui nel frattempo si è fidanzato sta con una fan: Denise, più giovane di lui di 26 anni fonte: ilfattoquotidiano.it

Insomma, dopo il naufragio della loro chiacchieratissima storia d’amore il cui frutto è stato il figlio Andrea, sembra che Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sorridano nuovamente all’amore.

I due erano usciti allo scoperto come coppia nel 2006, attirando moltissime critiche. Soprattutto la Tatangelo aveva dovuto combattere contro le moltissime malelingue che l’additavano come una “sfascia-famiglie”. Eppure la loro storia aveva fatto sognare i fan più affezionati. Almeno fino al marzo del 2020, quando i due hanno ufficializzato la rottura.

Per adesso comunque, nessuna conferma (ma neppure smentite) da parte dei diretti interessati su questa chicca di gossip sganciata a Ogni Mattina. E forte sarà, forse, la delusione per tutti quelli che nel testo scritto da Gigi D’Alessio per Arisa per il Festival di Sanremo 2021, Potevi fare di più, avevano visto una dedica romantica alla sua ex compagna Anna Tatangelo facendo sperare in un grande ritorno.