maurizio-costanzo-senza-freni,-parla-di-dayane-mello-e-rivela-“e’-capace-di-…”

Dayne Mello ha da poco terminato la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, dove ha partecipato come concorrente. La modella brasiliana sicuramente è stata una delle protagoniste principali di questa edizione, da record, visto che è iniziata a settembre e si è conclusa soltanto da pochi giorni. Di certo Dayane non si è fatta mancare nulla all’interno della casa, con pianti, urla, sorrisi, baci, passioni e litigi. Purtroppo la giovane donna, ha anche subito un lutto familiare molto doloroso, visto che a poche settimane dalla fine del reality, è venuto a mancare il fratello, vittima di un incidente familiare. Ad ogni modo, Dayane ha dimostrato di avere una grande forza ed è andata avanti con grinta e determinazione. Ma ora che è uscita dalla casa più spiata d’Italia, che progetti ha la modella?

Dayane Mello, nuovo lavoro con Maria De Filippi?

In questi giorni si è parlato di un possibile progetto che la modella brasiliana potrebbe portare avanti proprio con Maria De Filippi. Un nuovo lavoro, dunque, per l’ex gieffina, al fianco di una conduttrice, considerata la regina di Mediaset. Ma cosa c’è di vero? E soprattutto di che progetto si tratta? A lanciare questa indiscrezione pare sia stato proprio Maurizio Costanzo, il quale, come tutti sappiamo cura una rubrica sul settimanale Nuovo, dove parla con i lettori. Il giornalista sembra aver risposto a qualche domanda posta da un lettore, proprio su Dayane.

L’indiscrezione lanciata da Maurizio Costanzo

Il marito di Maria, sembra aver fatto intendere che ben presto potremmo vedere l’ex gieffina di nuovo in tv. Il telespettatore sembra non abbia nascosto il suo desiderio di vedere Dayane come tronista a Uomini e Donne, visto che al momento non è impegnata dal punto di vista sentimentale. “Secondo me le serve qualcuno che possa diventare un punto di riferimento…”, queste le parole del telespettatore che hanno trovato l’approvazione dell’uomo.

Il giornalista risponde al telespettatore

Il giornalista sembra essere stato d’accordo con il telespettatore. “Come tronista a Uomini e Donne saprebbe mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale…” , ha dichiarato ancora il marito della De Filippi. Quest’ultimo ha anche sottolineato come la modella nella casa del GF Vip si sia innamorata di due concorrenti, ovvero Francesco Oppini e poi anche Rosalinda Cannavò. Purtroppo per lei, però, sia nell’uno che nell’altro caso, Dayane non ha avuto tanta fortuna. Ma che Maria De Filippi, possa esserle davvero d’aiuto per trovare l’anima gemella, dandole un’opportunità a Uomini e Donne? Vedremo nei prossimi giorni se davvero Maria vorrà darle questa possibilità.

