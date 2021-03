mara-venier-e-la-disgrazia-da-lacrime:-il-tremendo-lutto

Mara Venier ha pubblicato un messaggio molto toccante attraverso il proprio account Instagram, per ricordare un amico tragicamente scomparso

Il Covid continua a mietere vittime in tutto il mondo, e purtroppo non risparmia nessuno. La Pandemia imperversa su tutto il pianeta, e sono tanti anche i volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e delle cultura che si sono ritrovati a far fronte al contagio da Coronavirus. In alcuni casi, purtroppo, ci siamo ritrovati anche a raccontare epiloghi drammatici. Da Luis Sepulveda a Fausto Gresini, soltanto per citare due dei volti noti che hanno perso la vita. In tutto il mondo si continua a combattere e, purtroppo, si continua la conta delle vittime.

Nelle ultime ore un decesso ha scosso il mondo della cultura, arrivato proprio a causa del Covid-19. Il noto fotografo Giovanni Gastel, infatti, ha perso la vita all’età di 65 anni proprio a causa del contagio da Sars-Cov2. Avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 27 dicembre, Gastel nacque a Milano nel 1955, ed era l’ultimo dei sette figli di Giuseppe Gastel e Ida “Nane” Visconti. Dunque nobili natali, per uno dei fotografi italiani più apprezzati in tutto il mondo. Da Barak Obama e Monica Bellucci, sono stati tanti i volti immortalati da Giovanni per degli scatti che hanno incantato tutto il pianeta. Anche lui non ce l’ha fatta.

Addio Giovanni Gastel, il ricordo di Mara Venier

Tanti gli amici che hanno ricordato Gastel in queste drammatiche ore in cui è stata raccontata la sua scomparsa. Era stato ricoverato all’ospedale Fiera di Milano a causa dell’aggravarsi dello stato di salute dopo essere stato contagiato, affetto da enfisema polmonare.

E cosi, tra gli amici che hanno voluto ricordarlo, c’è anche un volto noto della televisione italiana. Parliamo di Mara Venier, conduttrice tra le più amate del piccolo schermo, che su Instagram ha pubblicato uno scatto che la ritrae proprio in compagnia di Giovanni, in un momento di grande serenità.

Mara ed il messaggio per l’amico Giovanni

Cosi la Venier ha ricordato l’amico scomparso, con un messaggio molto toccante pubblicato attraverso il proprio account Instagram: “Giovanni mio, sono senza parole… Te ne sei andato così, solo un mese fa ridevamo qua a Roma per il nostro ultimo lavoro… Che grande dolore… Da oggi sarò ancora più sola senza di te”.

Un post davvero toccante, per la scomparsa di un uomo che ha portato alto l’onore dell’Italia grazie alla sua immensa arte. Particolare, quella della fotografia, che nel caso di Gastel è stata apprezzata in tutto il pianeta.