Le indagini di Lolita Lobosco avrà una seconda stagione? 

Ci sarà la seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco?

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della fiction di mercoledì 17 febbraio 2021, viene menzionata la seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco. La storia di Lolita Lobosco ha un seguito dopo i primi quattro episodi? È in arrivo Le indagini di Lolita Lobosco 2 stagione? Non c’è un annuncio ufficiale, ma leggiamo tra le righe un desiderio di proseguire. A oggi possiamo riportare le dichiarazioni della Direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati in merito. Specifica che – in generale – nel suo dipartimento si pensa “alla serialità come a un valore” che si aggiunge alla “affezione per i nostri telespettatori, all’affezione ai personaggi, alle storie”. Non nasconde di aspettarsi “tantissimo” da Le indagini di Lolita Lobosco e è convinta che possa dare “grandi soddisfazioni”.

Nessuna conferma formale, per ora, per una seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, ma “è un valore – sempre – pensare sempre alla possibilità che le serie abbiano una tale risposta del pubblico che possano essere poi ‘serialità’, ‘stagionalità’ e quindi ‘continuità’. Io ci credo molto in questo” conclude Maria Pia Ammirati lasciando più che aperta l’eventualità che per Lolita Lobosco ci sia un prosieguo.

I risultati in termini di audience sono notevoli e sappiamo bene che senza questo feedback positivo è difficile pensare di proseguire. Crediamo che de Le indagini di Lolita Lobosco ci possa ragionevolmente essere una continuazione, ma attendiamo annunci ufficiali.

Le indagini di Lolita Lobosco continua con una stagione 2?

Le Indagini Di Lolita Lobosco

Nel frattempo noi di Tvserial.it abbiamo l’opportunità – a latere della conferenza stampa – di chiedere al regista de Le indagini di Lolita Lobosco –Luca Miniero – se stia già pensando a questa eventuale seconda stagione.

Nell’intervista non si sbilancia in merito, facendo un excursus della sua storia alla regia di quello che rappresenta Le indagini di Lolita Lobosco. “È la prima volta per me una serie così lunga se non proprio all’inizio della carriera” ci racconta. Non nasconde che “è stato molto faticoso anche in pandemia” e di preferire “una misura più breve personalmente anche proprio come fatica del set”. Detto questo si augura, ovviamente, che la serie sia gradita dal pubblico e “che si possa continuare”. Sul primo punto, come accennato, abbiamo la certezza: la prima stagione della fiction è seguitissima. Sul secondo restiamo in attesa di conferme formali.