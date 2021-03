GF Vip: Maria Teresa Ruta confusa “Non può pensare questo di me!”

Maria Teresa Ruta recentemente è stata ospite del programma radiofonico “Non succederà più” condotto da Giada De Miceli. Durante la sua intervista l’ex gieffina è tornata nuovamente a parlare di Tommaso Zorzi, e del bene che nonostante tutto prova per lui.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi come tutti gli altri vipponi hanno rilasciato alcune interviste per raccontare la loro esperienza nel reality.

In particolare, l’influencer ospite di Silvia Toffanin a Verissimo si è lasciato andare a delle dichiarazioni importanti verso alcuni suoi ex coinquilini; nello specificio, Zorzi ha apostrofato la Ruta come “falsissima“.

Adesso a distanza di qualche giorno dalle pungenti dichiarazioni di Tommaso, Maria Tersa ha deciso di replicare.

Maria Teresa: l’affetto per Tommaso

Ospite del programma radiofonico condotto da Giada De Miceli, Maria Teresa Ruta ha replicato alle pesanti accuse mosse contro di lei da Tommaso Zorzi. La conduttrice in merito ha detto:

“Io ho vissuto cinque mesi di amore e armonia con Tommaso. Tutti lo sanno. Ero la sua prima fan [. . .] Bisogna anche ricordarsi che Tommaso è un ragazzo ironico. Ha il modo di essere un po’ pungente. Non lo pensa assolutamente che sono falsa. No no, è il suo modo molto ironico di decifrarmi ma è impossibile che lui pensi che sono falsa. Ogni cosa che ho detto l’ho sempre detta prima a lui”.

La Ruta dunque, è sicura che Tommaso abbia detto quelle cose in un momento di rabbia e confusione, ma che in realtà non pensi che lei sia falsa. Inoltre, Maria Teresa è fermamente convinta di quelli che sono i suoi sentimenti per l’influencer; proprio per questo sa che prima o poi riuscirà a chiarire con lui:

“So chi è Tommaso Zorzi e so quello che provo per lui. Di chiarirci capiterà guarda, verrà il momento giusto. Io a Tommaso Zorzi voglio veramente bene, punto”.

Parole molto dolci quelli di Maria Teresa che speriamo riescano a far ricredere l’influencer.