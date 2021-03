GF Vip, Elisabetta Gregoraci indignata: “Pretelli è un falso!”

Che cosa ha detto Pierpaolo Pretelli per far infuriare così Elisabetta Gregoraci? È finita anche l’amicizia speciale che aveva unito i Gregorelli nella Casa del Grande Fratello Vip? Sembrerebbe proprio così; vediamo che cosa ha combinato il fidanzato di Giulia Salemi per far arrabbiare l’ex moglie di Briatore.

Elisabetta Gregoraci è furiosa per le ultime dichiarazioni che Pierpaolo Pretelli ha rilasciato a “Casa Chi”; di certo non è rimasta in silenzio. Le ultime rivelazioni dell’ex velino hanno fatto inviperire la conduttrice che ha “bollato” il suo “Pierpa” come un falso e le sue dichiarazioni come “una pagliacciata”; vediamo insieme quello che è accaduto.

“Aveva già un fidanzato” le accuse di Pretelli

Pierpaolo ha raccontato della sua “amicizia speciale” con la Gregoraci, dei “paletti” che aveva imposto l’ex moglie di Briatore, i tanti “si, no, forse”, i dubbi sugli aerei dedicati alla conduttrice:

“I primi 40 giorni ho fatto un corteggiamento. Poi da parte sua, diciamo, ha messo sempre questi pali. Mi diceva ‘sì’, ‘no’, ‘forse’, quindi io ho detto basta. Se lei mi avesse detto di sì io ci sarei stato, non lo metto in dubbio. Poi le cose sono andate così. Sicuro da parte mia c’era tutta la volontà e l’interesse di conoscerla anche fuori. Lei ha un’altra persona fuori e arrivavano gli aerei sopra il GF. Ho proseguito perché dall’altra parte c’era un interesse, anche se l’ha mascherato, ma c’erano i messaggini sulle mani”

Insomma, Pretelli è sicuro che Elisabetta avesse un fidanzato già prima di entrare nella casa, sottolineando durante l’intervista:

“non rinnego nulla, ho vissuto delle belle emozioni. Non poteva dirmelo che ha un compagno fuori perché voleva mantenere la questione privata. Sono cose sue se ha un bambino”

“Tutta una pagliacciata“ la risposta di Eligreg

Le dichiarazioni del fidanzato di Giulia Salemi, naturalmente, hanno generato “un’onda d’urto” sul web. Elisabetta Gregoraci, offesa dalle dichiarazioni di Pierpaolo, ha sbottato contro il suo “Pierpa” sui social, bollandolo come un falso, parlando di una “pagliacciata”:

“Lo dice lui? Io penserei alla sua vita privata che alla mia ci penso io… il giorno che arriverà un uomo sarò la prima a dirlo.Se fosse stato vero non avrei avuto nessun problema nel dirlo… che pagliacciata ”.

Ad una fan che le chiedeva: “Eli hai saputo che sei fidanzata? Chissà se te lo presentano poi. Quanta pazienza hai figlia mia, chapeau”. Elisabetta ha replicato: “Si lo sanno gli altri e non io…Si ne ho avuta decisamente troppa “. L’ex moglie di Briatore ha sottolineato che il giorno in cui avrà un nuovo amore sarà lei la prima a dirlo.

Insomma, dopo le dichiarazioni di Pierpaolo e le replica di Elisabetta, sarà la fine dell’amicizia “speciale”?