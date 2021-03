gemma-galgani,-brutto-incidente-a-ued:-la-dama-cade-dalle-scale-e-si-ferisce

Spread the love











Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che Gemma Galgani nella registrazione del 12 marzo ha avuto un brutto incidente in studio Brutta avventura per Gemma Galgani. La dama di Uomini e donne, durante le registrazioni di venerdì, è caduta dalle scale portando anche qualche lieve ferita. Momenti di panico per la signora […]

