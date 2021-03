Esce su CityRoma.com la cover esclusiva a Harley Fotomodella che sa di rivoluzione

Spread the love











Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

– Sinceramente non saprei, ho una vita abbastanza frenetica con svariati alti e bassi, dove cerco sempre di mantenere l’equilibrio, del mio personaggio che si trova nel mio lavoro e al di fuori.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

– Diciamo che l’amore nella mia vita è stato un po’ assente in passato, in parecchi ambiti, però devo ammettere che nell’ultimo periodo l’amore, per me è tutto, mi nutro di tutto ciò che l’amore può darmi, che sia amore dalla propria famiglia a quello degli amici! L’amore è ciò che ti sprona ad andare avanti e riempie la tua anima di vitalità, è ciò che rende felice e triste al tempo stesso, il più delle volte, ma per me è tutto.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

– Allora, se parliamo di modelle al di fuori della mia cerchia, direi Bella Hadid, Kendall Jenner o addirittura Naomi Campbell, ma sappiamo tutti che arrivare ai loro livelli è quasi impossibile! Però a prescindere da loro, io impazzisco per Big Frontina (Giulia Biagioli), l’ammiro molto ed è spettacolare, come posa, il suo sguardo. In ogni sua foto c’è un pezzo di lei, come se ti raccontasse qualcosa. Ovvio, tutte le altre ragazze sono fantastiche, però giustamente io mi sono innamorata di lei, penso sia la perfezione in persona, oltre che esteticamente ovvio, ma proprio nel suo lavoro, è magica. Trasforma le foto, in storie e questo è davvero molto importante.

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

– In questo momento sto lavorando a qualche progetto che ho in testa da un po’, ma che purtroppo il COVID mi ha completamente bloccato. Non voglio rivelare troppo per scaramanzia, però sto cercando seriamente di mettere su una troupe per qualcosa di davvero serio e poter andare lontano, per quanto possa esserne possibile.

COME sei nella vita privata?

– Diciamo che nella vita privata, sono più camionista! Ahah, sono molto terra terra, amo parlare e conoscere sempre più gente nuova, amo provare a capire le persone e cercare di aiutarle, un po’ la crocerossina della situazione ecco. Amo anche fare festa, non sono chissà quanto ragazza da “serata netflix and chill”, sono decisamente più da feste e chiasso, un po’ come la mia personalità. Poi, nel mio privato, mi apro raramente, quindi sono abbastanza riservata su alcune cose, ma per il resto, sono abbastanza estroversa.

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

– Beh, prima di tutto voi che capissero, quanto io abbia sudato per arrivare dove sono ora, invece di giudicare in primis il mio profilo Instagram o le mie foto. Spesso la gente si sofferma al social e non c’è cosa più sbagliata, perché una ragazza che posa nuda, non vuol dire per forza che sia una poco di buono, e questo purtroppo è uno dei pregiudizi che prevale. Per il resto invece, piutche altro, sono io che cerco di farmi capire il meno possibile, perché so quanto io possa essere difficile da gestire e, per l’appunto, da capire.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

– Mia madre che si è sempre fatta in venti per me e mio fratello, lei è tipo il mio pilastro della mia infanzia. Vedere lei, quando magari stava male, ma con un sorriso, faceva sembrare tutto più semplice per me e mio fratello. Non abbiamo avuto una vita semplice, ma lei ha reso tutto molto più leggero. Penso che lei, sia l’unico ricordo alla quale sia realmente legata.

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

– Beh, io sono stra favorevole! Ognuno della propria vita, ha diritto di fare quello che vuole e non vedo perché io debba essere contraria a ciò che potrebbe rendere felice qualcuno!

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

– Assolutamente sì! Penso che la mia migliore amica, Alessia, sia quella persona che ha davvero vissuto tutti i miei momenti bui, soprattutto quando ero in una relazione tossica e non riuscivo ad uscirne. Lei c’è sempre stata nonostante tutto, soprattutto quando sono stata ricoverata in ospedale, al mio risveglio avevo lei. Mi ricordo quel giorno che mi ha portata a casa con lei, e sua mamma mi ha accolta in casa come se fossi sua figlia, non dimenticherò mai tutto quello che loro hanno fatto per me. Poi ovviamente anche gli altri miei amici, Vincenzo, Daniel, Melissa e Aurora, per me sono persone importanti, amo ognuno di loro e non so proprio cosa potrei fare senza di loro, sono la mia seconda famiglia

Un tuo sogno nel cassetto?

– Penso che il mio sogno nel cassetto sia abbastanza facile da dedurre. Vorrei sfondare nell’ambito fotografico e nonostante io sappia quanto possa essere difficile, voglio andare avanti e provarci finché non ho più forze! Lavorare in questo ambito, significherebbe che tutti i sacrifici e gli sforzi, hanno dato i loro frutti e non sono andati al vento.

