egitto,-zaky-in-carcere-da-400-giorni.-letta:-“patrick-cittadino-italiano-ed-europeo”

“Oggi, 14 marzo 2021, segna il 400esimo giorno di detenzione per Patrick Zaky, arrestato dopo il suo arrivo all’aeroporto internazionale del Cairo il 7 febbraio 2020. In questa occasione vorremmo sottolineare una cosa: Questo è il prezzo che Patrick paga per essere un difensore dei diritti umani”. Lo scrivono su Facebook gli attivisti della pagina ‘Patrick Libero’ che chiedono il rilascio dello studente egiziano dell’Università di Bologna.

“Per 400 giorni abbiamo ripetuto sempre la stessa cosa: Patrick è stato punito per aver dato voce ai suoi pensieri e per essersi battuto per i diritti delle minoranze religiose e di genere in Egitto – proseguono gli attivisti – Il primo giorno Patrick è stato sottoposto a torture fisiche, ma da 399 giorni è sottoposto a torture mentali, ogni singolo giorno”.

“È bloccato in una cella, lontano dai suoi cari, non può finire i suoi studi mentre le sue compagne e compagni di corso si stanno laureando, e soprattutto non ha idea di quanto durerà questa situazione. Patrick merita di essere libero, è un suo diritto, e noi non smetteremo di chiedere il suo rilascio!”, concludono.

“Noi vogliamo che Patrick Zaky diventi cittadino italiano ed europeo. È una battaglia che il Pd farà. Perché è importante. Riteniamo che questo sia un segnale importante a un Paese, l’Egitto che ha violato insopportabilmente i diritti e ha portato alla morte una persona alla quale vogliamo bene, Giulio Regeni. Noi su questo faremo una battaglia e la faremo fino in fondo”. Sono le parole di Enrico Letta, parlando all’assemblea del Pd.