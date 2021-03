Home » Tv » Domenica Live: anticipazioni. Ospiti: Francesco Oppini e Alba Parietti

Che cosa ci riserverà la nuova puntata di Domenica Live in onda oggi, 14 marzo 2021, su Canale 5? Quali personaggi animeranno lo studio di Barbara d’Urso e quali argomenti saranno trattati dalla conduttrice e dalla sua redazione nel tardo pomeriggio domenicale di Mediaset? Francesco Oppini sarà in studio insieme a mamma Alba Parietti e alla fidanzata Cristina, l’attore Maurizio Aiello racconterà delle truffe amorose di cui è stato vittima.

Barbara d’Urso torna con il doppio appuntamento domenicale. Oggi, domenica 14 marzo 2021, andranno infatti in onda sia con Domenica Live (dopo le 17) sia Live – Non è la d’Urso (in prima serata), entrambi su Canale 5. Come ogni venerdì, nel salotto del suo Pomeriggio Cinque la padrona di casa ha svelato alcune delle succulenti anticipazioni legate alla trasmissione del pomeriggio della domenica.

Francesco Oppini ospite a Domenica Live

Leggi anche: Alba Parietti “sempre” da Barbara d’Urso? Ecco perché

Uno degli ospiti della puntata di Domenica Live sarà Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip (che aveva deciso di abbandonare a dicembre, senza dunque prolungare il contratto e la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia) e grande amico di Tommaso Zorzi. Francesco non sarà da solo: insieme a lui ci sarà anche la sua fidanzata, Cristina, con cui ha importanti progetti.

Proprio di questo i due ragazzi parleranno insieme a mamma Alba Parietti, che come ha ampiamente dimostrato approva assolutamente la relazione di suo figlio e che spera di diventare presto nonna.

A Domenica Live faccia a faccia tra Tacconi e la moglie

A Domenica Live ci sarà anche l’attesissimo incontro tra Stefano Tacconi e sua moglie: l’ex portiere della Juventus e della Nazionale è sempre più intenzionato ad accettare proposte di lavoro che gli arrivano dalla Cina, ma la moglie non sembra affatto d’accordo e vorrebbe tanto riuscire a farlo desistere dal suo proposito. Ce la farà alla corte di Barbara d’Urso?

A Domenica Live le truffe amorose

La Carmelita nazionale affronterà il tema delle truffe amorose: ne discuterà con Maurizio Aiello, interprete di Alberto Palladini nella soap opera Un posto al sole, che rivelerà di esserne stato vittima.

Potrebbe interessarti: GF Vip, Francesco Oppini (figlio della Parietti) vuole abbandonare