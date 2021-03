il Danubio con pomodori secchi e mozzarella è una torta salata di pan brioche, facile da preparare, anche se il procedimento è un po’ lungo, e molto bella da vedere.

Il Danubio classico è un lievitato composto da tante palline di pan brioche farcite: può essere ripieno di marmellata, di crema al cioccolato, di crema pasticcera, di frutta fresca, di miele. L’invenzione dovrebbe essere attribuita al pasticciere napoletano Scaturchio, che aprì a Napoli, negli anni venti, la pasticceria celeberrima anche oggi. La moglie di Scaturchio veniva da Salisburgo, e l’ispirazione della pasticceria austriaca fece produrre delle brioscine dolci ripiene di crema o marmellata che vennero battezzate brioscine del Danubio, e poi semplicemente Danubio.

Col tempo, alla versione dolce si è affiancata una salata, anche questa farcita a piacere con formaggio filante e pomodoro o verdure. La versione salata è quella di questa ricetta, che usa i pomodori secchi e la mozzarella, il sapore sapido del pomodori, unito al dolce dell’impasto, crea un contrappunto notevole.

Durata

Tempo di preparazione: 4 ore e 15 minuti



Tempo di cottura: 30 minuti



Tempo totale: 4 ore e 45 minuti

Dosi per

8 persone

Ingredienti

500 gr Farina Manitoba

50 gr Zucchero

150 ml Latte intero a temperatura ambiente

12 gr lievito di birra fresco

2 uova

100 gr Burro a temperatura ambiente

50 gr pomodori secchi sottolio

50 gr di mozzarella a dadini

semi di sesamo

Per spennellare:

1 cucchiaio di latte

1 Uovo

Preparazione

Per preparare la ricetta del Danubio con pomodori secchi e mozzarella, sciogliete il lievito nel latte appena intiepidito.

Radunate in una ciotola ampia la farina, lo zucchero e il burro tagliato a pezzetti.

Aggiungete alla farina e 2 uova leggermente sbattute e il latte, cominciate a impastare fino a ottenere una pasta compatta, elastica e morbida, ci vorranno pochi minuti.

Coprite e fate lievitare un paio d’ore, deve triplicare il volume.



Imburrate uno stampo a cerniera o una tortiera.

Formate una pallina da 110 gr di impasto e farcitela con dei pezzetti di pomodori secchi tagliati grossolanamente e con alcuni dadini di mozzarella, prendete i lembi esterni della pasta e richiudetela su stessa inglobando il ripieno, fate in modo che sia ben chiusa.



Proseguite nello stesso modo con altre sei palline, quella al centro sarà un po’ più piccola.

Disponete le palline in cerchio, con la pallina più piccola al centro, lasciate lievitare altre due ore, dopo questo tempo vedrete quasi raddoppiate le palline.

In una ciotolina mescolate un cucchiaio di latte con l’uovo restante, con un pennello spennellate le palline e ricopritele con i semi di sesamo.



Infornate in forno già caldo a 180 gradi per circa 30 minuti, sformate e lasciate intiepidire prima di servire.