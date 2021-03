La crema di yogurt alla soia con verdure è un antipasto fuori dal coro, velocissimo da realizzare, perfetto per la primavera, ma anche economico e di effetto. Va bene servito in bicchierini sulla tavola di un buffet, oppure portato in tavola in ciotole monoporzione accompagnato da pane bruschettato.

E’ un piatto privo di ingredienti animali, dunque va bene anche per chi segue una dieta vegana, e se non siete nella stagione giusta potete prepararlo con le verdure che avete a disposizione: cimette di broccolo scottate in acqua bollente in inverno, una dadolata di pomodori lasciati marinare in olio e limone per l’estate. Ma le idee per guarnire questa crema di yogurt sono più o meno infinite.

Per un tocco in più potete usare i fiori di borraggine, come descritto qui, le primule eduli che ormai si trovano in tutti i supermercati, oppure qualche rametto di aneto.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti



Tempo di cottura: 10 minuti



Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per la crema di yogurt:

300 g Yogurt di Soia

1/2 Limone

1/2 cucchiaino Senape

1/2 cucchiaino Cumino in polvere

1/2 cucchiaino Sale

20 ml Olio Extravergine D’Oliva

Per le verdure:

150 g Piselli al netto degli scarti

200 g Zucchine al netto degli scarti

3 Ravanelli

1 spicchio Aglio

Sale

Olio Extravergine D’Oliva

1/2 Limone

Pepe Rosa

Per completare:

Timo

Olio Extravergine D’Oliva

fiori di borraggine

Preparazione

Per preparare la ricetta della crema di yogurt alla soia con verdure, cuocete innanzi tutto i piselli a vapore per cinque minuti; dopodiché raffreddateli con abbondante acqua ghiacciata.

Nel frattempo, tagliate le zucchine a cubetti.



Fate scaldare in un padellino un bel giro d’olio EVO con lo spicchio d’aglio in camicia, cuocete quindi le zucchine a fiamma media, fino a renderle morbide.



Aggiungete anche i piselli, due pizzichi di sale e saltate le verdure per 2-3 minuti.

Tagliate a fette sottili i ravanelli (meglio con la mandolina) e conditeli con qualche goccia di succo di limone, un pizzico di sale, qualche goccia di olio EVO e i grani di pepe rosa.



Versate lo yogurt in una ciotola: condite con il succo di mezzo limone, aggiungete due pizzichi di sale, l’olio EVO, il cumino e la senape.



Montate la crema per un paio di minuti con l’aiuto di un frullatore a immersione.

Versate la crema in quattro ciotole monoporzione: aggiungete le verdure saltate, i ravanelli, i fiori di borragine, il timo fresco e qualche goccia di olio EVO.



Servite con crostini di pane croccante.