coronavirus-nel-mondo:-in-messico-il-vaccino-cinese,-altre-duemila-vittime-in-brasile

La pandemia di Coronavirus ha provocato 2,64 milioni di morti nel mondo secondo l’ultimo bilancio AFP basata su fonti ufficiali. Negli Stati Uniti le vittime sono 534.275, in Brasile 277.102, in Messico 193.851, in India 158.446 e nel Regno Unito 125.343.

Messico, arrivate un milione di dosi di vaccino cinese

Un milioni di dosi di vaccino Coronavac della società cinese Sinovac sono arrivate all’aeroporto internazionale di Città del Messico. Si tratta del secondo carico da un milione di dosi arrivato da Pechino. Questo paese di oltre 128 milioni di abitanti è il 13esimo al mondo per numero di contagi, ma il terzo per numero di morti, con un totale di 2.157.771 di casi e 193.851 decessi.

Brasile, altri 1.986 morti nelle ultime 24 ore

Il Brasile, attuale epicentro globale della pandemia di Covid-19, che ha superato l’India per numero di casi ed è secondo dietro soltanto agli Usa, ha registrato oggi altri 1.986 morti. Il totale delle vittime sale così a 277.102 morti dall’inizio della pandemia. La cifra di ieri è la quarta più grande da un anno a questa parte. Sempre in Brasile è di oggi la notizia della morte a causa di complicazioni legate al coronavirus di Silvo Antonio Favero, un deputato regionale dello Stato brasiliano del Mato Grosso che si era battuto per una legge contro l’obbligo di vaccino per il Covid-19. Favero, che aveva 54 anni, era stato ricoverato giovedì scorso. Il deputato era stato eletto con il Partido Social Liberal, la stessa formazione del presidente Jair Bolsonaro, spesso accusato di aver minimizzato la gravita’ di un epidemia che vede proprio nel Brasile una delle nazioni colpite in modo piu’ grave. In Brasile non esiste un obbligo vaccinale a livello federale ma la Corte Suprema ha autorizzato i singoli Stati a sanzionare chi non intende assumere il siero.

Australia: caso positivo al Covid dopo aver ricevuto prima dose Pfizer

Un uomo di 47 anni in Australia è risultato positivo al Covid nonostante avesse ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. Il responsabile della Sanità per il Nuovo Galles del Sud, Brad Hazzard ha spiegato che l’uomo, una guardia di sicurezza in uno degli hotel adibiti alla quarantena è risultato positivo mentre i membri della sua famiglia sono risultati negativi al test. Il 2 marzo l’uomo aveva ricevuto la sua prima dose del vaccino Pfizer. “Gli anticorpi non raggiungono il loro massimo effetto subito dopo la vaccinazione”, ha spiegato Hazzard. “Come abbiamo sempre detto, la vaccinazione aiuta ma non necessariamente impedisce di contrarre il virus”, ha aggiunto. Comunque sono in corso indagini per determinare l’origine dell’infezione.