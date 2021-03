cena-con-vista:-nel-ristorante-stellato-della-tour-eiffel

Ha affascinato e fatto innamorare tutto il tutto grazie alla sua magica vista sulla Ville Lumière. Oggi il ristorante Jules Verne, al secondo piano della Tour Eiffel, iconico simbolo di Parigi, è stato rinnovato, grazie al tocco straordinario dell’architetto e interior designer libano-parigino Aline Asmar d’Amman.

«È stata una sfida e un onore fare questo progetto. La Tour Eiffel trasmette un messaggio potente di progresso, di cultura e di valori umanistici», afferma Asmar d’Amman, fondatrice di Culture in Architecture, con uffici a Parigi e Beirut. «Questi sono i temi che volevo comunicare con il mio interior. Ho cercato di creare un arredamento moderno ma profondamente parigino, sono stato guidata dalla delicatezza e degli elementi puri, che danno vita a un ambiente estremamente elegante».

APR Aline Asmar dAmman, Jules Verne, ph Stéphan Julliard

Il nuovo design riecheggia la bellezza architettonica di Parigi, con dettagli che evocano i diversi simboli della capitale. Una combinazione ricercata di colori delicati e avvolgenti: grigio, argento, perla e blu con accenti metallici in nero, argento e oro. Asmar d’Amman ha concepito un’estetica che abbraccia con armonia tutte e tre le sale, pur mantenendo un’identità ben precisa per ciascuna: Quai Branly, Trocadéro e Champs de Mars. Obbiettivo del progetto omaggiare il carattere ingegneristico del monumento, valorizzato dall’aggiunta di mobili leggeri progettati su misura dallo studio Culture in Architecture, come le sedie in acciaio nell’area bar e gli arredi della collezione Iron Lady, che si ispirano al fascino senza tempo della Tour Eiffel.

APR Aline Asmar dAmman, Jules Verne, ph Stéphan Julliard

Nella sala da pranzo principale, i tavoli in rovere francese con intarsi in madreperla sono circondati da sedili grigio tortora con schienali in canna intrecciata e cuscini di velluto. Sette lampadari circolari in gesso bianco richiamano alla meccanica della Torre, riferimento alle massicce ruote meccaniche che alimentano gli ascensori interni.

APR Aline Asmar dAmman, Jules Verne, ph Stéphan Julliard

«Questo progetto è stato creato in simbiosi con lo chef Frédéric Anton», spiega Asmar d’Amman. «Il mio design riflette anche la sua cucina, ricercata e raffinata. Volevamo creare un’esperienza totale, sia estetica che di gusto». Frédéric Anton, chef pluripremiato, ha lavorato nei più famosi ristoranti parigini, grazie alle sue abilità tecniche e il talento unico per la ricercatezza. I suoi piatti sono un connubio prefetto tra gioco ed eleganza, sensualità e intelletto.