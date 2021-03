calciomercato-juventus,-un-tris-di-fenomeni-per-bloccare-cr7

Calciomercato Juventus, la mossa per convincere Cristiano Ronaldo a rimanere è investire su tre fenomeni giovani. I nomi fanno sognare



Calciomercato Juventus, un tris di campioni per convincere CR7 (Getty Images)

Segni particolari giovani, fortissimi e con la fame di grandi risultati. La missione della Juventus nella prossima sessione di mercato sarà quella di svecchiare ancora di più la rosa, un piano che la società sta portando avanti da tempo. Ma anche puntare su giocatori in grado di convincere Cristiano Ronaldo a rispettare fino in fondo il suo contratto, riprovando l’assalto alla Champions League.

Ecco perché sarebbero già partite le grandi manovre per assicurarsi almeno tre campioni giovani che tutte le big d’Europa stanno sognando. Lo conferma oggi il portale specializzato spagnolo ‘Don Balon’, erede della storica rivista dedicata al calcio. nel mirino di Andrea Agnelli e del suo staff ci sono tre nomi che farebbero impazzire i tifosi di mezza Europa.

Parliamo di Erling Haaland, ma anche Gianluigi Donnarumma e Jules Koundé, ruolo per ruolo i migliori talenti Under 23 attualmente impegnato nei campionati europei. Tutti li vogliono, anche non nello stesso pacchetto, ma la Juve avrebbe deciso di fare uno step ulteriore per assicurarseli e batte la concorrenza.

Gigio Donnarumma (Getty Images)

Haaland, Dommarumma e Koundé: il piano della Juventus per bloccarli



Erling Haaland e Gianluigi Donnarumma vivono situazioni simili anche se il contratto del milanista è in scadenza mentre quello del norvegese in forza al Borussia Dortmund no. Ma hanno anche lo stesso agente, Mino Raiola, che è già andato a battere cassa ai club. per Donnarumma la richiesta è di 10 milioni a stagione con contratto pluriennale.

Il giocatore è sempre più vicino a vestire la maglia del Real Madrid (Getty Images)

Il più tranquillo dei tre è Jules Koundé, 23enne difensore centrale del Siviglia con cui ha vinto l’ultima Europa League. Ha un contratto fino al 2024 e quindi sulla carta il suo futuro è già scritto. Ma passare in una big vera e aumentare anche il conto in banca è una missione concreta.

La spesa complessiva? Secondo Don Balon potrebbero essere necessari non meno di 150 milioni di euro, da finanziare con tre cessioni importanti ma non dolorose. In uscita infatti ci sarebbero Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey che, insieme, potrebbero fruttare anche 160 milioni di euro. Il sogno di Haaland è la Premier League infatti il Manchester City è in vantaggio. Riuscirà la Juve a convincerlo che il suol progetto è migliore?