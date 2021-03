bomba-in-rai,-dagospia:-“noto-conduttore-non-ha-detto-di-essere-positivo-e-gira-nei-corridoi-rai-senza-mascherina”

Spread the love











La situazione italiana, alle prese con il covid sta facendo davvero molto preoccupare e la stanchezza di scaturita da un periodo ormai lungo un anno dal quale non sembra ne verremo fuori per ora, sta creando una tale frustrazione psicologica che i danni, non solo economici, ce li porteremo dietro per tanto tempo. La campagna vaccinale dovrebbe dare i suoi risultati e, per questo, si spera che, quanto prima, si inizierà a vedere la luce anche se, per ora, quel momento sembra ancora tanto lontano.

Dagospia lancia una bomba sulla Rai, un conduttore famoso positivo al covid va in giro senza mascherina

Purtroppo, spesso si va ad una sorta di caccia all’untore immotivata perché a volte, anche se si adottano tutte le misure e le restrizioni può capitare lo stesso di contrarre il virus come ha dichiarato Simona Ventura che ha detto di aver sempre indossato due mascherine e di essere sempre stata attentissima a tutto ma, nonostante questo, si è ammalata.

Però, c’è anche chi, pur sapendo di essere positivo se ne va in giro, salvo poi essere beccato e denunciato. Dagospia ha lanciato una bomba sulla Rai una bomba che va, più o meno in questa direzione e cioè ha scritto così: “Suscita indignazione quel noto personaggio e conduttore che pur essendo risultato positivo è andato in giro senza avvertire nessuno e pure senza mascherina”.

Sul sito di Roberto D’Agostino non viene fatto alcun nome, anche perché l’articolo finisce così: “Di chi si tratta? Ah, saperlo!”.

La puntata di Domenica In è in forse a causa del covid

Dopo che Sanremo 2021 è uscito indenne dal covid, tranne il caso di Irama che è stato gestito al meglio e che dunque non ha influito in alcun modo sulla normalità dello svolgimento della manifestazione, e questo fa capire che l’organizzazione di Sanremo è stata una macchina perfetta in tema di adozione di misure di sicurezza anticovid, ora a tremare è Mara Venier che, probabilmente, non potrà andare in onda domani, Domenica 14 marzo.

Vediamo cosa è accaduto.

TvBlog ha fatto sapere che Mara Venier, forse, non potrà condurre domani, 14 marzo Domenica In perché tutto il suo gruppo di lavoro “è venuto a contatto, nel corso del soggiorno sanremese della scorsa settimana, con una persona che poi è risultata positiva al Covid”.

La persona in questione è Pino Strabioli, che pare abbia contratto il virus da Gigi Marzullo, risultato, appunto positivo.

Poichè l’attore ed imitatore Vincenzo De Lucia ha viaggiato con Strabioli, ora si sta capendo quale è la situazione attuale.

Tutto il gruppo di lavoro di Domenica In dovrà essere sottoposto a tampone e solo oggi, in serata si saprà se sarà possibile andare in onda o meno domani con Domenica In.

Qualche giorno fa, Mara Venier aveva avuto un crollo e aveva detto: “E’ un incubo, sono stufa. Stanca… Voglia di ballare…chissà quando potremo ritornare alla nostra normalità“.

