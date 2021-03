atmosfere-outdoor:-tappeti-da-esterno

Donano atmosfera agli spazi outdoor, rendendo accoglienti giardini e terrazzi, ma non solo: i tappeti da esterno si fanno sempre più resistenti e performanti, oltre a rispettare l’ambiente, grazie ai nuovi materiali ecologici e a basso impatto ambientale. Dalle forme geometriche oppure dai colori più di tendenza, dalle tonalità ispirate alla natura ai motivi di design, i tappeti outdoor sono ormai un accessorio indispensabile per vivere all’aria aperta in grande stile.

Raffinati

Illulian

Un tappeto da esterno non deve solo rispondere a canoni estetici, ma essere anche resistente e performante. I tappeti outdoor di Illulian raccontano la vita en plein air, migliorando l’accoglienza e creando un dialogo fatto di momenti di convivialità tra spazio domestico e portici, giardini, bordo piscina, terrazze, aree dining e living esterni. Realizzati con fibre sintetiche di nuova generazione altamente performanti, i tappeti outdoor conservano l’estetica e la qualità dei modelli indoor grazie alla particolare lavorazione interamente a mano del filato, donando una nota sofisticata e di spessore all’ambiente aperto.

Orientali

Tonalità naturali, motivi minimal e un’atmosfera fatta di ordine ed equilibrio, in puro stile orientale. Ritorna l’ispirazione al design anni Cinquanta nel tappeto Kyoto di Minotti, eclettico e trasversale per i living all’aperto. Il look innovativo del tappeto Kyoto è ottenuto in esclusiva grazie all’impiego di telai unici e corde multitono nella scala dei bianchi, grigi e nero. Progettato per l’abitare outdoor, presenta tutte le caratteristiche tecniche idonee a resistere in ambienti umidi. L’utilizzo della fibra in polipropilene come base per la realizzazione del suo intreccio è garanzia di una lunga resistenza nel tempo.

Naturali

Ethimo

Natura richiama natura: per i tappeti da esterno puntate su tonalità chiare, su materiali che si sposano perfettamente con gli ambienti Outdoor e motivi semplici. Ethimo amplia le sue proposte per creare un habitat completo all’aria aperta, con una nuova collezione di tappeti specifici per l’utilizzo outdoor. Due intrecci diversi, ciascuno in due tonalità ispirate, verde alga e azzurro indigo, per definire gli spazi più diversi.

Unici

Elitis

I tappeti da esterno oggi sono anche sostenibili e a basso impatto ambientale, meglio se realizzati con materiali di riciclo e a basso impatto ambientale. Come quelli di Elitis: realizzati in PET riciclato a partire da bottiglie di plastica, sono tessuti a mano. Grazie alle imperfezioni e alle irregolarità del tessuto, questi tappeti sono oggetti unici, diversi uno dall’altro. Per i veri amanti della natura (e degli spazi aperti).

Lussuosi

Roda Gli accessori per esterno possono creare un’atmosfera intima anche oltre le pareti della casa, per sentirsi come un soggiorno all’aperto con tutta l’atmosfera tipica di un progetto indoor.Il colore e il legame con il paesaggio sono al centro del progetto di Roda per un tappeto per esterno che è sofisticata combinazione di toni e filati. Cromie calde e fredde generano insieme uno spazio armonioso, in cui il tappeto dialoga con l’ambiente e accoglie arredi e persone. Due le varianti di colore, per un elegante e raffinato gioco di tonalità desaturate.

Pregiati

Elie Saab

Come ogni tappeto realizzato per ELIE SAAB Maison Rug Collection, anche la capsule Marlène rappresenta la massima espressione dell’arte di Sahrai, acquisita in oltre duecento anni di storia; un mix raffinato in cui si mescolano in modo armonico tradizione artigianale persiana, un sofisticato gusto contemporaneo, e un pizzico di glamour. Ciascun tappeto che compone la collezione è un’opera d’arte unica, capace di trasmettere quel senso di lusso che non si riduce per Sahrai ad un mero processo creativo o produttivo, ma che si completa nel momento in cui gli oggetti interagiscono con l’ambiente, quando invadono i sensi di chi li guarda, o li sfiora con le mani. I tappeti della capsule sono stati realizzati utilizzando le sete più pregiate, i cui filamenti si alternano in un gioco di profondità e rilievi, realizzati con le più raffinate tecniche di annodatura, puntando all’eccellenza in ogni aspetto.

Colorati

Pierre Frey

Tutto l’ottimismo e l’allegria dei colori in un tappeto da esterno: le soluzioni Pierre Frey sono irresistibili. Disegni geometrici, tonalità vivaci e dal sapore vintage, ideali per arredare con brio giardini e terrazzi.