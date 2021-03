amanda-lear-lancia-una-bomba-su-sanremo-“dovevo-duettare-con-i-maneskin-ma-poi-…”

Spread the love











Amanda Lear in questi giorni è stata protagonista del gossip, dopo aver rilasciato un’intervista che ha fatto tanto parlare. Sembra che la cantante sia andata dritta con le parole, senza freni e soprattutto senza peli sulla lingua. Ha parlato del Festival di Sanremo, ma anche del Covid-19, della vaccinazione raccontando la sua esperienza. Ma perché le sue parole hanno così tanto colto di sorpresa? Cosa ha dichiarato la donna, di così tanto sconvolgente?

Amanda Lear dopo un anno di isolamento in Francia torna in Italia

Amanda Lear è tornata da poco in Italia, dopo circa un anno di assenza. Sembra che per lei tornare nel nostro paese sia stato tanto importante, anche se la stessa poi riferisce che vedere Roma deserta è stato per lei un colpo al cuore. La cantante ha vissuto in Francia in quest’ultimo anno e la stessa Amanda confessa che purtroppo anche lì la situazione non è molto diversa. “Ero così felice di tornare, ma poi vedere Roma così deserta è stato un colpo al cuore: una tristezza infinita. Non che in Francia sia diverso: è tutto chiuso da mesi”. Come ha lei stesso riferito, l’ultimo anno lo ha trascorso nel sud della Francia, dove ha una casa e dove ha vissuto da sola.

La cantante è pro vaccino, la sua esperienza

Ad ogni modo, nonostante la sua veneranda età, Amanda ha deciso di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid e sembra che fortunatamente non abbia avuto alcuna reazione avversa. La cantante, anzi, riferisce di sentirsi addirittura meglio. “Meno male che io sono già vaccinata. Tutti mi dicevano ‘attenta che avrai reazioni avverse’, invece a me ha dato una grande energia. Magari dentro ci sono pure le vitamine! Poi se tra tre mesi mi crescono i baffi non lo so. Peccato, perché speravo mi dessero una sorta di passaporto vaccinale per viaggiare e, invece, serve ancora il tampone: ti mettono quel coso nel naso, e per me che odio le penetrazioni è stato un dramma. (ride) Almeno in Cina, te lo mettono dietro…”.

La bomba su Sanremo 2021

Ad un certo punto dell’intervista, Amanda confessa che avrebbe dovuto partecipare a Sanremo, cantando insieme ai Maneskin. E poi cosa è accaduto? L’artista avrebbe dovuto duettare con i Maneskin (che per l’altro dice di non sapere chi fossero prima della loro esibizione) nella serata dedicata alle Cover. Poi, sembra che per lei non ci fossero soldi e così Amanda ha rifiutato la collaborazione. “Dovevo anche andarci. Mi avevano chiamato i Maneskin, che non conoscevo, per duettare su Amandoti. Solo che non c’erano soldi e gli ho detto: ragazzi, sapete oggi quanto costa anche solo un paio di ciglia finte? E allora hanno preso quel tipo con la barba”.

