al-bano-decide-di-uscire-allo-scoperto-“vorrei-romina-con-me-anche-se-…”,-i-fan-impazziti

Spread the love











Albano sta vivendo questo periodo di covid nella sua tenuta a Cellino San Marco circondato da tutta la sua famiglia. Non sono giorni facili per nessuno e neanche per il leone di Cellino San Marco che ha fatto sapere che, quando arriverà il suo turno, si vaccinerà.

Albano, che non ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo perché Amadeus nella veste di direttore artistico e conduttore ha scartato la sua canzone , ha criticato la scelta di fare Sanremo a tutti i costi anche senza pubblico perché ,a suo avviso andava posticipato qualche mese più in là, quando si spera che questa terza ondata di covid si sarà spenta.

Albano fa una dichiarazione forte “Vorrei Romina con me”

Albano ha sempre detto che lui ama il Festival, ama parteciparvi e non teme la gara ma si mette volentieri in gioco.

E così ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘DiPiù’ e ha detto: “Quando il Covid morirà e noi ricominceremo a vivere proverò a tornarci”.

E poi ha aggiunto: “Mi piacerebbe farlo con Romina ma bisognerà vedere se lei vorrà venire perché Romina non ama molto il Festival”.

Albano, che ha partecipato a 15 edizioni di Sanremo, è arrivato al secondo posto nel 1982 con ‘Felicità‘ in coppia con Romina Power e nel 1984 , sempre in coppia con la moglie ha vinto con ‘Ci sarà‘.

Nonostante Albano sia stato escluso da questa edizione di Sanremo, ha detto, sempre sulle pagine del settimanale Dipiù di averlo seguito anche se a gran fatica fino alle 2 di notte e ha aggiunto che, a suo giudizio, la canzone migliore è stata quella di Ermal Meta, gli è piaciuta tanto Orietta Berti e Elodie anche se, quest’ultima, non gareggiava. Ha gradito tanto anche Madame, Fedez, Francesca Michielin e Maneskin, e ha apprezzato i quadri di Achille Lauro.

L’appello di albano a Romina Power e a Loredana Lecciso

Qualche settimana fa, Albano è andato ospite da Mara Venier a Domenica In e da lì ha mandato un appello alle due donne più importanti della sua vita, la ex moglie Romina Power e l’attuale compagna Loredana Lecciso e ha detto loro: “Romina e Loredana, perché non ci incontriamo? La vita potrebbe essere breve o lunga, ma bisogna unirsi e seminare semi di pace invece di sospetti. Il mondo è bello perché dobbiamo renderlo bello e solo così rendiamo bella la nostra esistenza. Vi amo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...