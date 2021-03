zona-rossa-e-arancione:-cosa-prevedono-le-misure-in-vigore-dal-15-marzo

Le zone gialle passano in arancione. Lockdown automatico se si superano 250 contagi ogni 100mila abitanti. Arrivano anche le regole per Pasqua

(Foto: Roberto Monaldo/Getty Images)

Per frenare la rapida salita della curva epidemiologica, il governo ha varato un inasprimento delle regole per tutte le regioni italiane in vigore da lunedì 15 marzo. L’indice di contagio Rt è salito su tutto il territorio nazionale oltre la sglia critica, spinto dal diffondersi delle nuove varianti.

Disposizioni generali

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile in tutte le zone gialle entreranno in vigore le misure attualmente previste per la zona arancione. In queste aree, le visite a parenti e amici sono state limitate a due persona per volta, una volta al giorno ed esclusivamente all’interno del proprio comune. Di fatto scompaiono le zone gialle dalla mappa dell’Italia in lockdown.

Inoltre, tra il 15 marzo e il 6 aprile, tutte le regioni che riporteranno un numero di contagi settimanale superiore a 250 su 100mila abitanti entreranno automaticamente in zona rossa. Sempre in questo periodo, i presidenti delle regioni e delle province autonome potranno istituire ulteriori zone rosse o lockdown locali, nelle aree particolarmente esposte alle nuove varianti e nelle province in cui i contagi superino le 250 persone su 100mila abitanti.

Misure di sostegno a persone con figli a carico

Con il nuovo decreto saranno anche garantiti i congedi parentali o il contributo baby-sitting per tutte le persone che svolgono attività lavorative in presenza, che non possono venire effettuate in smart working. Per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena, sarà invece assicurato il diritto al lavoro agile.

Disposizioni particolari per la Pasqua

Dal 3 al 5 aprile, in tutto il territorio nazionale, ad eccezione finora della Sardegna, che per adesso è in zona bianca, si applicheranno le restrizioni previste in zona rossa. Verranno chiusi quindi chiusi al pubblico bar e ristoranti, mentre saranno totalmente chiusi i negozi diversi da quelli di generi alimentari. Tuttavia, nelle zone interessate dalle restrizioni, sarà possibile fare visita a parenti e amici, una volta al giorno, spostandosi all’interno di tutto il territorio regionale.

Esame di stato per la professione di avvocato

In base all’aggravarsi della situazione epidemiologica, l’esame di stato di abilitazione alla professione forense non si svolgerà in forma scritta, ma sarà sostituito da un orale nelle giornate del 13, 14 e 15 aprile 2021. Nel decreto è stata inserita anche la nomina dell’ex campionessa olimpionica di scherma Valentina Vezzali a sottosegretaria di stato allo Sport.