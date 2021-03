I waffle allo yogurt e crusca d’avena sono una colazione energica e ricca di fibre. Si possono però mangiare in molti momenti della giornata, come spuntino di metà mattino o metà pomeriggio o anche come piatto unico, se accompagnati da affettati e formaggi ottenendo un accostamento originale tra l’impasto dolciastro e le farciture.

Spesso la colazione è un pasto trascurato, e anche chi ama cucinare si riduce sempre a mangiare le solite cose. Se siamo sportivi e pratichiamo attività fisica soprattutto al mattino, è invece consigliata una colazione proteica e ricca di fibre, che non ci appesantisca ma ci fornisca l’energia necessaria per affrontare l’allenamento.

La crusca d’avena (e l’avena in generale) è un potente alleato degli sportivi e non solo. È naturalmente ricca di fibre, vitamine e minerali ed è fonte di proteine. Contiene anche beta-glucani, che contribuiscono a mantenere normali i livelli di colesterolo nel sangue. Aiuta inoltre a migliorare il benessere intestinale ed è ricca di ferro, magnesio e acido folico, che riducono stanchezza e affaticamento.

Inoltre questi waffle non contengono né zucchero né burro, ma sono comunque morbidissimi e dolci. Per aumentarne la dolcezza si possono farcire con frutti di bosco maturi, sciroppo d’acero o un filo di miele.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 4 minuti



Tempo totale: 14 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

Per i waffle:

80 g Avena crusca

40 g Farina di farro

2 cucchiaini Lievito per dolci

130 g Yogurt Greco

2 Uova

1-2 cucchiai Sciroppo D’Acero (facoltativo)

qb Olio Di Semi per ungere la piastra

Per completare:

qb Frutta fresca (lamponi, mirtilli, fragole, banane…)

qb Sciroppo D’Acero o miele

Preparazione

Per preparare la ricetta dei waffle allo yogurt e crusca d’avena, cominciate con unire in una ciotola le uova, lo yogurt e lo sciroppo d’acero (se volete dolcificare leggermente l’impasto) e mescolate fino a ottenere un composto omogeneo.

Unite la crusca d’avena, la farina di farro e il lievito.



Mescolate con una frusta fino a ottenere un impasto piuttosto consistente.



Scaldate la piastra per waffle.

Quando sarà calda, ungetela leggermente con pochissimo olio (servirà solo per i primi waffle).

Mettete un cucchiaio abbondante di composto in ciascuna cavità, chiudete la piastra e fate cuocere per qualche minuto.



Rimuovete delicatamente i waffle e adagiateli su un piatto.



Procedete con la cottura dell’impasto restante.



Servite i waffle caldi completati con frutta fresca e sciroppo d’acero o miele.